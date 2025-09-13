敵地・ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場する

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間13日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。4試合ぶりの49号本塁打に期待がかかる。

10日（同11日）の本拠地・ロッキーズ戦では2回の右前適時打で2試合連続タイムリーをマークした。3打数1安打1打点で打率.280。チームは4連勝中で、地区優勝へのマジックナンバーを「13」としている。

本塁打王争いでは50発でリーグトップのカイル・シュワーバー（フィリーズ）と2本差。大谷から49号が飛び出せば、シーズン本塁打数では2003年ショーン・グリーンの球団歴代2位に並ぶ。

オラクルパークは、右翼側が海に面しており、海に飛び込む特大アーチは「スプラッシュ・ヒット」と呼ばれている。ジャイアンツ所属選手のみのカウントとなっているが、大谷は7月11日（同12日）に放った32号2ランで日本人初の“スプラッシュヒット”を記録している。

ジャイアンツは通算265勝を誇る42歳右腕ジャスティン・バーランダーが先発する。今季は25試合登板、3勝10敗、防御率4.09。（Full-Count編集部）