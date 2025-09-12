Photo: 田中宏和

睡眠は、多い人なら人生の3分の1、少なめの人でも4分の1程度は時間を費やしている計算になります。睡眠のクオリティーを上げることは、間違いなく人生をより豊かにしてくれるはずですね。

「睡速1.0」は、特長的なX型形状の外装に、4種の中材を使い分けて充填している高機能枕。どんな寝姿勢の人にも快適にフィットし、眠りの質の向上が期待できるというアイテム。

寝つきの悪さに悩まされている人に、ぜひ試してみて欲しい枕です。

あらゆる寝姿勢に対応する独自のX型形状

Photo: 田中宏和

「睡速1.0」は、この珍しいX型の形状が特長。蝶のようにも見えますね。

この独自の形状は、仰向け寝、横向き寝、うつ伏せ寝と、どんな寝姿勢にも対応できるように設計されたもの。

Photo: 田中宏和

首を置く部分のみグレーの外装生地となっていて、中材がやや固めになっていますが、それ以外の箇所は相当に柔らかい仕様となっています。

Photo: 田中宏和

サイド部分は柔らかい代わりにボリュームが大きくなっているので、重い頭部をしっかりサポートし、安定感を与えてくれています。

Photo: 田中宏和

中央の凹部分が、ボウリングの球と同程度の重さと言われる頭部の不安定さを解消しているのは、上の画像からも伝わるでしょう。

Photo: 田中宏和

寝返りして横向き寝になるときは、肩の高さに合わせるようにボリュームのある「横向き寝フィットゾーン」に頭が乗ることになるので、肩を支点としたスムーズな回転を可能にし、首が不自然に曲がってしまうのを抑えてくれます。

この仕組みが、さまざまな寝姿勢に対応できる秘訣。枕の中材を手で寄せたりしなくても、常に最適な高さを保ってくれるというわけです。

4種の中材と特許技術FLEFIMAによる理想の寝心地

Photo: 田中宏和

従来の枕は、単一の中材を詰め込んだものが一般的でしたが、「睡速1.0」は4種の異なる中材を組み合わせて作られています。

超小発泡ビーズ、低反発ウレタン、ポリエステルわたの3種で“もっちモチフィット”を実現し、さらに首を支える部分にはラテックスゴム（超反発素材）を使用。首への負担軽減を実現しています。

Photo: 田中宏和

これらの素材を組み合わせた設計を支えているのが、特許技術FLEFIMA。

この技術により、ユーザーが枕の形に合わせて動くのではなく、枕の方が寝姿勢に合わせてくれる理想的なスタイルを確立しているのです。

Photo: 田中宏和

極端な柔らかさを求めず、沈み込みすぎない絶妙な硬さは、呼吸のしやすさと快適な寝心地を両立させることに成功しているポイントです。

丸洗いOKなので清潔に保てる

Photo: 田中宏和

伸び伸び素材でピッタリフィットする専用カバーはもちろん、「睡速1.0」本体も洗濯機での丸洗いが可能で、常に清潔な状態を保つことができるのも、見逃せないところ。

洗濯ネットに入れて40度以下の水で洗濯し、直射日光を避けた風通しの良い場所で乾燥させればOKです。

Photo: 田中宏和

毎日使用する枕の清潔さは重要な要素。定期的な洗濯を心がけるようにしましょう。

大手量販店や通販会社の厳しい品質基準をクリアした工場で製造されている「睡速1.0」。

紹介しきれなかった詳細はリンク先をチェックしてみてください。

Photo: 田中宏和

