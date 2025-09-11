塩崎太智×加藤大悟『タクミくんシリーズ −Drama−』切なさ＆もどかしさMAXの予告＆場面写真解禁
9月21日より放送・独占配信される、塩崎太智と加藤大悟がメインカップルのキャストを演じるドラマ『タクミくんシリーズ −Drama−』（BSフジ・FOD）より、切なさ＆もどかしさMAXの本予告映像＆場面写真3点が解禁された。
【写真】ギイ（加藤大悟）からタクミ（塩崎太智）にキス？ 『タクミくんシリーズ −Drama−』場面写真3点
1992年の刊行開始以来、累計500万部を超える大人気小説『タクミくんシリーズ』は、全寮制男子校を舞台に、少年たちの繊細で切ない恋模様を描いた学園ラブストーリー。全28巻にわたる原作小説の完結後も、時系列順に再編集した『タクミくんシリーズ 完全版』や、大人になった登場人物たちのその後を描くスピンオフ『崎義一の優雅なる生活』などが刊行され、今なお根強い支持を集めている。
名門の全寮制男子校祠堂学院に通うタクミとギイが、さまざまな事件を経て、ついに恋人同士になる学園ラブストーリーは、コミカライズ、ドラマCD、舞台など多彩なメディア展開を経て、2007年には実写映画化され話題を呼び、以降2011年までに旧シリーズ全5作が劇場公開。さらに2023年には、待望の新シリーズ映画『長い長い物語の始まりの朝。』が公開され、世代を超えて愛され続けている。
そんな本シリーズの初となるドラマ『タクミくんシリーズ −Drama−』より、この度、本予告映像＆場面写真が解禁。
本予告映像は、主人公・葉山託生＝タクミ（塩崎太智）の「ここで僕は、運命を大きく変える出会いをした」という印象的なナレーションとともに、タクミが校内で崎義一＝ギイ（加藤大悟）と出会うシーンから幕を開ける。
肩に触れられた瞬間にその腕を振り払う、人に触れられない“人間接触嫌悪症”を抱えるタクミ。そんな彼にとってギイは「超がつくほどの御曹司で、はるか遠くの世界だと思ってた人」。積極的なギイは「恋人同士なんだから、膝くらいいいだろ」と膝枕を迫り、タクミをあわてさせる。そして「愛してるよ、タクミ」とギイがキスしようとする瞬間、タクミは思わず顔を背けてしまう。
「少しはオレのこと、考えてるのか？」。近くにいながらも触れ合えない関係に、タクミの本当の気持ちが見えなくなっていくギイ。「好きだからこそ、僕は君に告げられないことがある」というタクミのナレーションが、2人の関係には恋の甘さと同時に痛みも伴うことを突きつける。
そして終盤では、「絶対に失いたくないと思うほど、好きになった人だよ」というタクミの言葉や、けんか腰でつかみかかろうとするギイの姿、ベッドに押し倒されるタクミなど、波乱の予感を感じさせる場面が。
さらに、タクミとギイの恋模様に加え、真行寺兼光（相原一心）と三洲新（山下永玖）、高林泉（世古口凌）と吉沢道雄（祐楽）、赤池章三（柊太朗）と上級生・柴田俊（宮本龍之介）など、祠堂学院に通う仲間たちの恋模様も映し出す。
映像のラストは、「神様、僕に勇気をください」というタクミの言葉に続き、ついにタクミがギイに触れるシーン。好きなのに触れられない、伝えたいのに伝わらない…もどかしさや切なさが詰まった、胸キュンの予告映像となっている。
場面写真（3点）は、何かに怯えるように身をすくめる、“人間接触嫌悪症”のタクミの繊細な心情が伝わるカットや、すれ違う想いが頂点に達しキス直前のタクミとギイの姿など、切なさとときめきが交錯する瞬間を捉えた、見る者の胸を揺さぶる写真となっている。
ドラマ『タクミくんシリーズ −Drama−』（全6話）は、BSフジ・FODにて9月21日24時より放送・独占配信。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記。
