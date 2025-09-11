キーマンは岡本和真「4番としての役目、チームを勝たせる一打を」

巨人やメジャーリーグで活躍した高橋尚成氏が、自身のYouTubeチャンネル「高橋尚成のHISAちゃん」を更新し、巨人の“下剋上”の鍵を解説した。クライマックスシリーズ（CS）に出場し、リーグ優勝した阪神を対戦した際に倒すためのキーマンも指名した。

阪神が7日に2年ぶりのリーグ優勝を決めた。投打で圧倒的な強さを誇っただけにCS出場チームが“下剋上”するのも簡単なことではなさそうだ。高橋氏は巨人が出場するとした際の戦いについて「あれだけ阪神の投手陣がいいということはそれだけ点が入らない。特に短期決戦だといい投手がどんどん出てくる。まずは先制点を取ること。何が何でも投手戦で何とか1点差で逃げ切るという戦いをしないとダメじゃないかなというのはある」と投手戦を見据える。

キーマンには岡本和真内野手を指名。今季は怪我で長期離脱があっただけに「いなくてチームが苦しい思いをしたと思うので、やはり岡本選手が暴れてくれないと。奮起してほしいと思います。4番としての役目、チームを勝たせる一打を出す。短期決戦は痺れる場面が多くなると思うので、そこで本塁打を見たいなと思いますね」と願った。

一方で、短期決戦に必要なのは“ラッキーボーイ”の存在だ。高橋氏は「リチャード選手みたいな長打を打てる選手がラッキーボーイとして出てきて活躍してくれたら大チャンスがあるんじゃないかな」。今季途中にソフトバンクからトレード加入し、すでに9本塁打を放っている大砲候補に期待した。（Full-Count編集部）