¡¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó½©¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¡¦¥Û¥éー¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤¬¡¢º£Ç¯¤â9·î5Æü～11·î3Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤À¡£¤À¤¬º£Ç¯¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬³«ºÅÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÂçºåËüÇî¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£USJ¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¤È¶¦±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë¥²¥¹¥È¤âÂçÃíÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3·î4Æü¤Ë¡ÖºÇÂç¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛÊª¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¡¢¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È¸«³Ø¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¶½Ê³¤Î°ìÌë¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢¥Õ¥©¥È¥ì¥Ýー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡ª
Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï´ÑµÒ¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¸«¤è¤¦¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡×¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï°ìÌë¸Â¤ê¤À¤¬¡¢Á´3²ó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ³Æ²ó¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤ÎÆÃÀß¥¨¥ê¥¢¤ÇËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄ¾ÀÜÂÎ¸³¤Ç¤¤ë´ÑµÒ¤¿¤Á¤¬¡¢¥¹¥¿ー¥È¤Î½Ö´Ö¤ò´üÂÔÃÍMAX¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¡¢MC¤¬·Ú²÷¤ËÅÐ¾ì¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ñ»Ý¤ä¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¡¦¥Û¥éー¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£É®¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤¿½é²ó¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÑµÒ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
MCÅÐ¾ì¤ËÍ¯¤¾å¤¬¤ëÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸
¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¡¦¥Û¥éー¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëMC
²ñ¾ì¤ÏÈÝ¤¬±þ¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¥²¥¹¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMC
¡¡¤½¤·¤ÆÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Ï¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¡£»£±Æ¶Ø»ß¤Ç¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é¥·¥ã¥Ã¥¿ー²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£¤Ä¤Å¤¤¤ÆMC¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡×¤Î¿¶ÉÕ¥ì¥¯¥Á¥ãー¤¬³«»Ï¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤é¿·¤·¤¤¥Æー¥Þ¶Ê¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëKing Gnu¤Î½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖSO BAD¡×¤Ë¹ç¤»¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¤³¤Î¶Ê¤Ï¡ÖºÇ°¤ÇºÇ¹â¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢É®¼Ô¤â¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Ê¤¬¤é»×¤ï¤º¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥À¥ó¥¹¼«ÂÎ¤Ï¤«¤Ê¤êÆ°¤¤¬·ã¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥ì¥¯¥Á¥ãー¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤â¡¢¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Ê¤é¤Ì¥ß¥ã¥Ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¾¡ª
¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤â¥Û¥éー¡©
¥ì¥¯¥Á¥ãー¤ò¼õ¤±¤ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡£¼ê¤ÎÆ°¤¤¬¤¤¤¤¡ª
·è¤á¥Ýー¥º¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤½¤¦¤Ê¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯
º¸±¦¤ÎÏÓ¤ÎÆ°¤¤Ï¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯
´ÑµÒ¤¿¤Á¤â¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ª
¥Û¥ó¥È¼ê¤ÎÆ°¤¤È¤«¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í
¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëMC
¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¤È¥¾¥ó¥Ó¤¬ËüÇî²ñ¾ì¤ò½±·â¡ª
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¤Ä¤¤¤ËËÜ²È¥¾¥ó¥Ó·³ÃÄ¤¬Íè½±¡ª ²ñ¾ì¤Ï¤³¤ÎÀè¤Î´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤ÇÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æー¥¸¾å¤ÇÍÙ¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢´ÑµÒ¤¿¤Á¤ÎÂçÈ¾¤Ï¸«¤È¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Ê¤¼¡¢¥Ï¥ß¥¯¥Þ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢°ÊÁ°½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿°ÜÆ°¥µー¥«¥¹¤ÎÃÄ°÷¤¿¤Á¤Ë¡ÖÃæ¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Èµ¿¤ï¤ì¤ÆÂÎ¤ò°ú¤Îö¤«¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ºÙ¤«¤¤ÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡õ¥¾¥ó¥Ó·³ÃÄ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¥¾¥ó¥Ó¤¬ÍðÆþ¡£¥¾¥ó¥ÓÍÙ¤ê¤Þ¤¹
°µ´¬¤Î¥¾¥ó¥Ó¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¥¾¥ó¥ÓÎ©¤Á¤ò½ñ¤Ê¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ï¥ß¥¯¥ÞÅÐ¾ì
¥Ü¥¹´¶¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¥Ï¥ß¥¯¥Þ
¤³¤Î²ñ¾ì¤ÏÀêµò¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡¢¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡õ¥¾¥ó¥Ó·³ÃÄ¤È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤¿¤Á¤â³Ð¤¨¤¿¤Æ¤Î¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡×¤ò·üÌ¿¤ÎÍÙ¤ê¡¢¥Ï¥ß¥¯¥Þ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¡¦¥Û¥éー¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥ª¥Þ¥¨¤âÍÙ¤ì¡ª¤ÈÌ¿Îá¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ß¥¯¥Þ
¤½¤·¤ÆÁ´°÷¤Ç¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡×¤ò³«»Ï
Æ°¤¯¡¦ÍÙ¤ë¥Ï¥ß¥¯¥Þ¤È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯
ÎäÀÅ¤Ë¸«¤ë¤È³ä¤È¥Û¥éー´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡×¤Ç¥¹¥Æー¥¸¾å¤È´ÑµÒ¤¬°ìÂÎ¤Ë¡ª
¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë´ÑµÒ¤¿¤Á
Â³¤¤Ï¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï°ìÌë¸Â¤ê¤Î¾å¡¢ËüÇî¤âº£Ç¯¤Î¤ß¡£¤À¤«¤é¡¢ÆóÅÙ¤È¤³¤ÎÂÎ¸³¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢º£¤«¤é¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¥¾¥ó¥Ó´ØÏ¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ï¥ß¥¯¥Þ´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥¹¥¦¥£ー¥È¡¦¥¹¥¯¥êー¥à¡¦¥Ñー¥Æ¥£¡×¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ü´ÖÃæ¡Ê9·î3Æü～11·î3Æü¡Ë¤ËÍè¾ì¤·¤¿¤é¡¢µÇ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¾¥ó¥Ó´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±×¡¹À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤â¤¼¤ÒÍè¤Æ¤Í¡ª
TM & (C)2025 Universal Studios. All rights reserved.
(C)Copyright Japan Association for the 2025 World Exposition, All rights reserved.
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó