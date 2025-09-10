この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画『新品まみれの70代母の家…退去まで残り数日で全処分』が公開され、ゴミ屋敷・不用品回収の専門業者「イーブイ」を運営する二見氏が、遺品整理の現場について赤裸々に語った。今回の依頼は、ご依頼者の親が住んでいた賃貸住宅の遺品整理。賃貸契約の都合で、退去まで残された日数が短いなか、「ゴミ袋が200袋以上出てきて、とてもじゃないけど手に負えなくなった」と語る依頼主の状況に応え、体調の負担を減らすために業者へ依頼した経緯を解説した。



作業現場では、子供の頃の学用品やほとんど使われていない新品の生活用品など、「同じものを何個も買っては忘れる」「ストックがないと不安で買い置きが積もってしまう」という典型的な高齢宅の実情もしっかり紹介。「大量の新品が出る家は意外と珍しくなく、本人たちも気が付かないうちに荷物が溜まっていく」と現場ならではのエピソードを語る。



実際の作業では、残すべき家具や思い出の品、貴重品の選別、そしてリユース可能な品の回収・分別など、一つ一つ細かくチェック。「極力リユースを意識して、不用品でも誰かの役に立てばという視点を大事にしている」と明かした。また「何でもミニマリストみたいなリスクもないんじゃないかなと思う」とし、無理な断捨離や過度な片付けブームに警鐘を鳴らしている。



遺品整理で最も困難なポイントは「賃貸だと退去期限が決まっているため、時間的に追われるケースが多い」と指摘。ゴミの分別や地域のゴミ出しルールが複雑なことも負担の一因であり、「一気に何十袋も出せないから、自分たちだけではどうにもならなくなった」と多くの家族が業者に依頼する現状を説明した。特に写真やアルバム、貴重品の取り扱いにも細心の注意を払い、「貴重品捜索くらいしか残っていない状態まで準備された依頼が一番作業効率がいい」と現場流のコツを伝授する場面も。



片付けの具体的な方法については「端から順番に作業スペースを確保しつつ、見える範囲で進めていくことが大事。途中で達成感を得やすく、やる気が続きやすい」とアドバイスしつつ、「何もかも捨てて、何もかも出し入れすべきっていうわけではない。心満たされることが最優先」と断言。「片付けに悩んでいる人にとって、この動画が行動のきっかけになれば嬉しい」と締めくくった。