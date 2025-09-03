長時間の外出におすすめ！モバイルバッテリー
サンワサプライ株式会社は、長時間の外出でも安心なモバイルバッテリー「BTL-RDC40BK（10000mAh）」と「BTL-RDC41BK（20000mAh）」を9月中旬に発売する。USB Type-Cの入出力とUSB Aの出力に対応しており、様々な機器を充電できる。また、各種保護機能と温度検知センサーによる過熱保護機能で、安全性も確保している。
■大容量のモバイルバッテリー
スマートフォンやタブレットへ充電ができる。持ち運びしやすい薄型形状だ。
■さまざまな機器を同時に充電できる
BTL-RDC40BK（10000mAh）はUSB Type-CポートとUSB Aポートをそれぞれ1ポートずつ搭載、BTL-RDC41BK（20000mAh）はUSB Type-C×1ポートとUSB A×2ポートを搭載しており、さまざまな機器を同時に充電できる。
■傷が目立ちにくいシボ加工
表面にシボ加工が施されているので、傷が目立ちにくい。
■USBケーブル付き
接続機器の充電と本体の蓄電に使える、約30cmのUSBケーブルを付属している。
■機内持ち込みも安心のUN38.3適合品
UN38.3（国連勧告輸送試験）合格品で機内持ち込みも可能だ。
■PSE適合の高い安全性
本製品は電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合した、安全性の高い製品だ。
■充実の保護機能を搭載
過電流、短絡、過充電、過放電などの保護機能に加えて、温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載している。
■名入れ可能
範囲内に社名や学校名などが印字できる。記念品などにも最適だ。
■長時間の外出でも安心なモバイルバッテリー「BTL-RDC40BK（10000mAh）」
