東京都世田谷区で韓国籍の女性が切りつけられ死亡した事件で、殺人容疑で逮捕された交際相手で韓国籍のパク・ヨンジュン容疑者（３０）が事件当日、港区の宿泊先のホテルから約８キロ離れた現場に直行していたことが捜査関係者への取材でわかった。

警視庁は、女性の居場所を把握していた経緯を調べている。

パク容疑者は１日午後１時半頃、世田谷区野沢の事務所敷地内で、港区芝浦の自営業バン・ジウォンさん（４０）の首を刃物で切りつけて殺害したとして、２日に逮捕された。調べに黙秘している。

捜査関係者によると、パク容疑者は事件当日の午前７時半過ぎ、宿泊していたバンさん宅近くのホテルをチェックアウトしてタクシーに乗車した。同８時１５分頃には現場付近に到着し、周囲をうろつく姿が防犯カメラに映っていた。

バンさんは同１１時頃に仕事で現場のフォトスタジオを訪れ、休憩で外に出た際に襲われた。パク容疑者は約５時間にわたって待ち伏せしていたとみられる。

パク容疑者は先月２３日に来日し、バンさん宅に一時滞在していた。バンさんから２９日、「交際相手に腹を殴られた」と相談を受けた三田署は、パク容疑者に接近しないよう指導。バンさんを知人宅に避難させたが、パク容疑者は翌３０日にバンさん宅を再び訪れた。

このため、署員が帰国を促して千葉・成田空港まで同行し、保安検査場を通過するのを見届けたが、パク容疑者は搭乗せずに引き返していた。

同庁は３日、パク容疑者を殺人容疑で東京地検に送検した。