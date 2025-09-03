【USJハロウィーン】DJピカチュウらポケモンのパーティが一新！ゲスト約1,000人が刺激的なダンスバトル満喫
【女子旅プレス＝2025/09/03】ユニバーサル･スタジオ･ジャパンでは、秋の期間限定イベント「ハロウィーン・イベント 2025」を、2025年9月4日（木）から順次開催。3日、プレスプレビューにてポケモンたちによる「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」が先行公開された。
2025年のハロウィーンは例年同様、デイ＆ナイトタイムで魅力的なプログラムの数々を展開。
昼の「ハハハ！ ハロウィーン・パーティ」では、昨年も盛況だったDJピカチュウやDJゲンガーたちとのハロウィーン・パーティの内容を一新し、「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」が登場。音楽は、昨年に続きDECO*27がプロデュース、ド派手な音楽に合わせポケモンたちと一緒に誰もが踊って盛り上がれるダンスパーティだ。
この日、ステージ前に集まった特別招待ゲスト約1,000名と共に、「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ！」のイベント名の掛け声でパーティがスタート。
DJピカチュウ、DJゲンガーがステージに姿を見せるとゲストからは歓声が。パフォーマーも黄色と紫のDJポケモンを意識したカラーリングの衣装で元気いっぱいダンスを披露した。続いてムウマ、ジュペッタ、ミミッキュとハロウィーンお馴染みの顔ぶりが次々ステージに出現。
そこに双子のポケモントレーナー、ブンブンとバンバンが、バケッチャとヒトモシを連れて登場。どちらが最高のパーティソングを披露できるか3回戦のショーケールバトルで決めることになり、ハードなロックスタイルと思わず踊りたくなるダンスナンバーを交互に披露、アンストッパブルな歌と踊りで盛り上げた。
このパーティはバトルの結果でエンディングが変わるのが特徴で、この日の勝者はブンブン。最後に勝者のジャンルの楽曲が流れ、盛り上がりも最高潮に達し、コンフェティが華やかに舞う中でフィナーレを迎えた。（女子旅プレス／modelpress編集部）
日程：2025年9月4日（木）〜順次
【Not Sponsored 記事】
