´ØÅì¤Ç3ÆüÍ¼Êý¤«¤éÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×È¯À¸¤Î²ÄÇ½À
µ¤¾ÝÄ£¤Ï3Æü¸áÁ°8»þ20Ê¬¡¢Âç±«¤Ë´Ø¤¹¤ëÂç±«¤ÈÍëµÚ¤ÓÆÍÉ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊýµ¤¾Ý¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢·²ÇÏ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ÅìµþÃÏÊý¤Ç¤Ï3ÆüÍ¼Êý¤«¤éÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤ÆÂç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
´ØÅìÃÏÊýËÌÉô¡¡60¥ß¥ê
´ØÅìÃÏÊýÆîÉô¡¡40¥ß¥ê
¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡50¥ß¥ê
3Æü6»þ¤«¤é4Æü6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
´ØÅìÃÏÊýËÌÉô¡¡120¥ß¥ê
´ØÅìÃÏÊýÆîÉô¡¡¡¡80¥ß¥ê
¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡80¥ß¥ê
ÅÚº½ºÒ³²¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Î¶á¤¯¤Ç¤ÏÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Àþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸Í½Â¬¤¬¤Ç¤¿¤é
È¾ÆüÄøÅÙÀè¤Ë¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤Ë¤è¤ë¹ë±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¾ðÊó¤òµ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢È¯É½ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÜ¸©¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡¢ÌÔÎõ¤Ê±«¤äÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂç±«ºÒ³²¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Çµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢Àî¤Î¶á¤¯¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÈòÆñ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÈòÆñ¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢°û¿©ÉÊ¡¢µ®½ÅÉÊ¡¢ÃåÂØ¤¨¤Ê¤ÉÈòÆñ½ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤â¤Î¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÈòÆñ¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÈòÆñ¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£µ¤¾Ý¾ðÊó¤äÈòÆñ¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤¦¤Á¤ÎÈòÆñ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÈòÆñÀè¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î»ØÄê¤¹¤ëÈòÆñ½ê¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Ê¿ÆÀÌ¡¦ÃÎ¿Í¤Î²È¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¸õÊä¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´¶À÷¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃÆÇ±Õ¤ä¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´¶À÷¤¬¿´ÇÛ¤ÊÊý¤â¡¢ÈòÆñ½ê¤Î´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎÈòÆñÀè¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤¿¤á¤é¤ï¤ºÈòÆñ½ê¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
