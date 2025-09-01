ÍèÇ¯¤ÎWBC¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¾×·â¡¡¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¹õÁ¥¡¡¾®ÎÓ»ê»á¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»Ô¾ì¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¡×
¡¡ÅìÂçÂ´¤Î¸µ¥í¥Ã¥ÆÅê¼ê¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµåÃÄ´´Éô¤ò·Ð¤Æ¸½ºùÈþÎÓÂç¶µ¼ø¤Î¾®ÎÓ»ê»á¡Ê57¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¾®ÎÓ»ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£Å¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤ÎÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤¬¡¢ÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡¦¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡Ê¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¡Ë¤Ï¡Ö¹õÁ¥¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡ÖÆüËÜ¤¬¡¢À¤³¦¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÍý²ò¤¹¤ë»þ´ü¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Û¥ë¥À¡¼¤ÏNPB¤È12µåÃÄ¡£WBC¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Û¥ë¥À¡¼¤ÏMLB¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢MLB¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ïº£¤ä¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Ãæ¿´¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÏÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎWBC¤Ç¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆüËÜ¤ÎÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¶É¤ËÆ±»þÃæ·Ñ¤È¤¤¤¦Êý¼°¤ÇºÆÈÎ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎWÇÕ¤ä¥Æ¥Ë¥¹¤Î»ÍÂçÂç²ñ¤Ê¤É¹ñÌ±¤ÎÍø±×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ³¤³°¤Ç¤Ï¹ñ¤¬ÊäÅ¶¤·¤Æ¡È¹ñ±ÄÊüÁ÷¶É¡É¤ËºÆÈÎ¤µ¤ì¤ëÎã¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÀÇ¶â¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÈ¿È¯¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï´¶Æ°¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¡£¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶Æ°¤¬Çö¤ì¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬¥·¥é¤±¤ÆÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¡£Á°²ó¡¢ÆüËÜ¤Ç5000Ëü¿Í¤È¤µ¤ì¤¿WBC¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¡¢º£²ó2000Ëü¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤¹¤ì¤Ð²ÃÆþ¼Ô¤¬1000Ëü¿ÍÁý¤¨¤ì¤Ð¸µ¤¬¼è¤ì¤ë¤Ê¡¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö»ëÄ°¼Ô¤¬¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤«¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎÄ¬Î®¤ËÆüËÜ¤¬¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»Ô¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Å¾´¹ÅÀ¡¢½ÐÈ¯ÅÀ¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
