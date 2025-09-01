USJ、“夜の人気パレード”運営終了を発表 2020年から休止、再開かなわず
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、9月1日（月）に、2020年から休止していた「ユニバーサル・スペクタクル・ナイトパレード 〜ベスト・オブ・ハリウッド〜」の運営終了を発表した。
【写真】もう見られないなんて クオリティが高くて評判だった「ユニバーサル・スペクタクル・ナイトパレード 〜ベスト・オブ・ハリウッド〜」の様子
■コロナ禍で休止、そのまま終了へ
今回終了が決まった「ユニバーサル・スペクタクル・ナイトパレード 〜ベスト・オブ・ハリウッド〜」は、2018年5月に導入されたパレード。
『ハリー・ポッター』をはじめ、『トランスフォーマー』『ジュラシック・ワールド』『ミニオンズ』の4つの映画の世界観を結集させたパレードで、空間を丸ごと覆い尽くすプロジェクションマッピングと、目の前に迫りくるフロートの迫力ある動き、映画の技術を取り入れた照明演出、壮大な映画音楽、エンターテイナーのパフォーマンスなど多彩な要素によって構成されていた。
2020年に新型コロナウイルス感染拡大防止のため、パークが一時営業を休止していて以来、本パレードも現在まで休止となっていたが、今回いよいよ終了が決定。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは「今後も皆様の想像を超えた“NO LIMIT！”なエンターテイメントを創造し、“無限大”に成長、進化し続けていくために、ライドやショーのリニューアル・新規追加など、さまざまなプロジェクトが進行しています。こうしたアトラクション計画の一環として、休止中となっている『ユニバーサル・スペクタクル・ナイトパレード 〜ベスト・オブ・ハリウッド〜』につきましては運営終了することを決定しましたので、ここにお知らせいたします」と発表。
続けて「常にゲストの期待を上回るワールドクラスの体験をお届けできるよう尽力してまいりますので、皆さまのご理解をよろしくお願いいたします」と呼びかけている。
HARRY POTTER characters, names and related indicia are （C）＆TM Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights（C）JKR．（s19）
Despicable Me，Minion Made and all related marks and characters are trademarks and copyrights of Universal Studios．Licensed by Universal Studios Licensing LLC．All Rights Reserved．
TRANSFORMERS and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission．（C）2019 Hasbro．All Rights Reserved．Licensed by Hasbro．
（C）TOMY 「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」 は株式会社タカラトミーの登録商標です。
TM ＆（C）Universal Studios＆Amblin Entertainment TM ＆（C）Universal Studios． All rights reserved．
