ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下、USJ）の新たな「ポケモン」関連エリアをテーマにした考察動画が、YouTubeで注目を集めている。動画ではパーク内の工事状況や公開されている特許情報などをもとに、新エリアの内容を考察している。 大阪のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下、USJ）」（大阪市此花区）では現在、2024年1月22日にクローズした「スパイダ&#