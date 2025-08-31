³ÚÅ·¤¬±äÄ¹11²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¡Ä4·î°ÊÍè¤ÎÆü¥Ï¥à¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¡¡Âë14°ÂÂÇ¤â3ÆÀÅÀ¤ÇÀËÇÔ¡¢31Æü¥Ñ·ë²Ì
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÆÜµÜÍµ¿¿¤¬4°ÂÂÇ¤Î³èÌö
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤¬31Æü¡¢3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³ÚÅ·¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ë±äÄ¹Àï¤ÎËö1-0¤Ç¾¡Íø¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÏZOZO¥Þ¥ê¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ë4-3¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ë4-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·ÀèÈ¯¡¦ÆâÀ±Î¶Åê¼ê¤Ï5²ó71µå¤òÅê¤²Ìµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£ÂÇÀþ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥àÀèÈ¯¡¦Ê¡ÅçÏ¡Åê¼ê¤ÎÁ°¤Ë6²ó¤Þ¤ÇÆóÎÝ¤òÆ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µß±ç¿Ø¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤Ç»î¹ç¤Ï±äÄ¹¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£·Þ¤¨¤¿11²óÉ½¡¢1»à¤«¤éÃæÅçÂçÊå³°Ìî¼ê¤¬6¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£¤ÎÎ¢¤ÏÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤¬1»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¡¢Âå¤ï¤Ã¤¿Á×²È¹ëÅê¼ê¤â»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÆóÎÝ¥é¥¤¥Ê¡¼Ê»»¦¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿³ÚÅ·¤Ïµß±ç¿Ø¤¬6²ó°Ê¹ß¤ò2°ÂÂÇ1»Íµå¤ËÉõ¤¸¡¢4·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥Ï¥àÀï¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£°ìÊý¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÀèÈ¯¡¦Ê¡Åç¤¬6²ó2/3¤ò5°ÂÂÇ1»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¡¢µß±ç¿Ø¤â4²ó1/3¤ò1¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤¬»¶È¯6°ÂÂÇ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥ÆÀèÈ¯¡¦¾®ÅçÏÂºÈÅê¼ê¤Ï2²ó¤Ë3Ï¢ÂÇ¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ëº´Æ£ÅÔ»ÖÌéÊá¼ê¤¬3¹æ¥½¥í¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¡£3²ó¤Ë¤ÏÀ¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¤È¾åÅÄ´õÍ³æÆÆâÌî¼ê¤ÎÏ¢ÂÇ¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢ÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¡£4²ó¤Ë¤ÏÍ§¿ùÆÆµ±ÆâÌî¼ê¤¬¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Åç¤Ï6²ó¤Þ¤ÇËè²óÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÇ´Åê¤·¡¢123µå10°ÂÂÇ2»Íµå2¼ºÅÀ¤Çº£µ¨7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£8²ó¤Ë1ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢9²ó¤ò²£»³Î¦¿ÍÅê¼ê¤¬Äù¤á¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÏÀ¾Àî¡¢¾åÅÄ¡¢Í§¿ù¤¬2°ÂÂÇ¤È³èÌö¡£°ìÊý¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï14°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é3ÆÀÅÀ»ß¤Þ¤ê¡£¾¾ËÜÀ²Åê¼ê¤¬2²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤È»î¹ç¤òºî¤ì¤º¡¢¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤â¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï4²ó¡¢ÆÜµÜÍµ¿¿Êá¼ê¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢¼ã·î·òÌðÊá¼ê¤ÎÂÇµå¤¬Å¨¼º¤òÍ¶¤¤ÀèÀ©¡£5²ó¤Ë¤Ï×¢²¬Âç»ÖÆâÌî¼ê¤Î°ÂÂÇ¤ÈÅðÎÝ¤«¤éÀ¾ÀîÎ¶ÇÏ³°Ìî¼ê¤¬Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶Åê¼ê¤ÏËè²óÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÇ´¤ê¡¢5²ó2/3¤ò117µå11°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Çº£µ¨5¾¡ÌÜ¡£°Ê¹ß¤ÏºÍÌÚ³¤æÆÅê¼ê¡¢´äÖ¿æÆÅê¼ê¤éµß±ç¿Ø¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡9²óÉ½¤Ë¤ÏÃæÀî·½ÂÀÆâÌî¼ê¤ÎÆóÎÝÂÇ¤«¤éÇþÃ«Í´²ð³°Ìî¼ê¤¬2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Æ¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÏÆÜµÜ¤¬4°ÂÂÇ¡¢À¾Àî¤â2°ÂÂÇ¤È³èÌö¡£ÇÔ¤ì¤¿À¾Éð¤Ï¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¤¬5²ó2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¡£ÂÇÀþ¤Ï13°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é1ÅÀ¤Î¤ß¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
