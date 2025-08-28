たまごを月に見立てた季節商品！すき家「月見すきやき牛丼」
株式会社すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、2025年9月4日（木）AM9:00より、お月見の季節にぴったりな「月見すきやき牛丼」「月見辛旨すきやき牛丼」を販売する。
■昨年に続き今年も期間限定で登場
日本の秋の風物詩“お月見”を盛り上げる「月見すきやき牛丼」が、昨年に続き今年も期間限定で登場する。特製のすき焼きダレがしみ込んだ白菜や春菊、人参、しらたき、大ぶりの焼き豆腐を、すき家自慢の牛丼にのせました。月に見立てたたまごと一緒に食べられる。
今年は具材に春菊を新たに加えたほか、特製のすき焼きダレをすっきりとした甘さに調整し、牛肉や具材本来の旨みをより引き立てる味わいに仕上げた。さらにすき焼き感がアップした、至福の一品を堪能できる。また、唐辛子やコチュジャンが効いた“辛旨”な味わいがたまらない「月見辛旨すきやき牛丼」を今年も販売します。辛さの際立った具材に卵黄を絡めると、まろやかな味わいへの変化を楽しめる。
『ぜひこの機会に、すき家でもお家でも、新しくなった「月見すきやき牛丼」「月見辛旨すきやき牛丼」で、この時期ならではの味わいをご堪能ください。』
※販売終了時期は未定。
※価格は税込。
※一部店舗は価格が異なる。
※1,962店舗で販売予定。（8月27日時点）
【商品概要】
月見すきやき牛丼
（ミニ）690円
（並盛）750円
（中盛）950円
（大盛）950円
（特盛）1,150円
（メガ）1,330円
月見辛旨すきやき牛丼
（ミニ）690円
（並盛）750円
（中盛）950円
（大盛）950円
（特盛）1,150円
（メガ）1,330円
すきやき牛丼
（ミニ）630円
（並盛）690円
（中盛）890円
（大盛）890円
（特盛）1,090円
（メガ）1,270円
辛旨すきやき牛丼
（ミニ）630円
（並盛）690円
（中盛）890円
（大盛）890円
（特盛）1,090円
（メガ）1,270円
