¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢2023Ç¯¤ÏÀ¾Éð¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Þ¥¥Î¥ó»á¤Ïºòµ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ç9¡¢10ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ìîµå¥ê¡¼¥°¤ò±¿±Ä¡£¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖPacific Swings¡×¤âÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ë¤ÏÂè2»ù¤âÃÂÀ¸¡£°úÂà¸å¤â½¼¼Â¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿KBO¥µ¥à¥¹¥ó¤Ç¤Ï72»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.294¡¢OPS.767¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢3A¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°úÂà·èÃÇ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸½Ìò»þÂå¤ò²û¤«¤·¤à¡£²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÎÝÂÇ¿ô¡£ºòµ¨¤Ï4È¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Ã±ÅáÄ¾Æþ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ËÜÎÝÂÇ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·ËÜÎÝÂÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤ë¡£¥ª¥Õ¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥á¥¥·¥³¤äÊÆÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿ÆüËÜ¤«´Ú¹ñ¤Ç»Å»ö¤òÌã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ê¤é·ë¹½¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Î3AÉüµ¢¡£¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢°úÂà¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Û¤É°¤¤À®ÀÓ¤Ï»Ä¤·¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï°ìÄê¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÌî¼ê¤¬Ë°ÏÂ¾õÂÖ¡£¡ÖºÇ¶á¡Ê3A¤Ç¡ËÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£30ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÅê¼ê¤Ê¤é·ÀÌó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìî¼ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê·ÀÌó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Öº£¤Î3A¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¤µ¤ì¤¿Ä¶ÍË¾³ô¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2A¤«¤é¤¹¤°¾º³Ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë3A¤ÏMLB¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ã¼ê¤Î°éÀ®¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¡È°úÂàÍýÍ³¡É¤òµó¤²¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÎã¤Ëµó¤²¤Æ¤â¡¢MLB¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥ÉÆâÌî¼ê¤Ï2A¥¿¥ë¥µ¤Ç74»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¤Ç133»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸µ¹Åç½õ¤Ã¿Í¤âÀú¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¡ÖÈà¤â°úÂà¤ò·èÃÇ¡×
¡¡¼ã¼ê°éÀ®¤ÎÀú¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥¥Î¥ó»á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¹Åç¤ËºßÀÒ¤·¤¿¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥·¥ã¥¤¥Ê¡¼»á¤â°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Ç¡ËÈà¤ÏÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2Ç¯Á°¤Î2023Ç¯¤Ë3A¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ê3A¤«¤é¡Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤Ç¥á¥¥·¥³¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òµñÈÝ¤·¤Æ¡¢Èà¤â°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê¼ê¤ÏÆ¬¿ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾ï¤Ë»Å»ö¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÌî¼ê¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢MLB¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼»ö¾ð¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤Ï¡¢Ìîµå¥ê¡¼¥°¤ò±¿±Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØPacific Swings¡Ù¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¤¢¤Þ¤êÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¤Áª¼ê¤ò¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¿Í¤ä´Ú¹ñ¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ²ñ¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÁÇ´é¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢NPB¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁª¼ê¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£°úÂà¸å¤â¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·Á¤ÇÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ë¹×¸¥Ãæ¤À¡£¡ÊÁý°æµ®»Ö/Takashi Masui¡Ë