¥»¥¯¥Ï¥é¤¬¤³¤ì¤À¤±ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ÀÜÂÔ¤äº©¿Æ²ñ¤Î¾ì¤Ç½÷À¼Ò°÷¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¾å»Ê¤¬¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È·Ú¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿¼¹ï¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡£Á°ÊÔµ»ö¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
°ú¤Â³¤ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤ÎÄêµÁ¤ä¼ïÎà¡¢»öÎã¤Ë¤ª¤±¤ëA¾å²ÝÄ¹¤ÎÌäÂêÅÀ¡¢º£²ó¤Î°ì·ï¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤ÎÌÚÂ¼À¯Èþ»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
ËÜµ»ö¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª
A¾å¤µ¤ó¡§40ºÐ¡£ ¹Ã¼Ò¤Î±Ä¶È²ÝÄ¹¡£¼è°úÀè¤ÎC»³ÉôÄ¹¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎD¸¶¤µ¤ó¤òÇ¼ÎÃ²ñ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤ËD¸¶¤µ¤ó¤ËÂà¿¦¤ò·è°Õ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£
B²¼¼çÇ¤¡§30ºÐ¡£ ¹Ã¼Ò¤Î±Ä¶È¼çÇ¤¤Ç¡¢A¾å²ÝÄ¹¤ÎÉô²¼¡£²µ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¡£D¸¶¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢A¾å²ÝÄ¹¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ¤¹¤ë¤¬Ê¹¤Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
C»³ÉôÄ¹¡§45ºÐ¡£ ²µ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¡£¼ã¤¤½÷À¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ç¼ÎÃ²ñ¤ÇD¸¶¤µ¤ó¤Ë¥»¥¯¥Ï¥éÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
D¸¶¤µ¤ó¡§22ºÐ¡£ ¹Ã¼Ò¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤Ç¡¢A¾å²ÝÄ¹¤ÎÉô²¼¡£Ç¼ÎÃ²ñ¤ÇC»³ÉôÄ¹¤«¤é¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤ËÁø¤¤¡¢²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤«¤éÂà¿¦¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤ÎÄêµÁ¤È¼ïÎà
¥»¥¯¥Ï¥é¡Ê¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¤È¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀÅª·ù¤¬¤é¤»¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÀÅª¸ÀÆ°¤Ë¤è¤êÏ«Æ¯¼Ô¤¬ÉÔÍø±×¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢½¢¶È´Ä¶¤¬³²¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¤¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê1¡ËÂÐ²Á·¿¥»¥¯¥Ï¥é:
¿¦Ì³¾å¤ÎÍ¥¶ø¤òÂÐ²Á¤È¤·¤ÆÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤òÍ×µá¤·¤¿¤ê¡¢µñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÉÔÍø±×¤Ê°·¤¤¤ò¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾º¿Ê¡¦¾ºµë¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤òµá¤á¤ë¡¢ÀÅª¤ÊÍ×µá¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¹ß³Ê¤ä¸ºµë¤òÌ¿¤¸¤ë¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡Ë´Ä¶·¿¥»¥¯¥Ï¥é:
ÀÅª¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¦¾ì¤Î´Ä¶¤¬°²½¤·¡¢½¾¶È°÷¤ÎÇ½ÎÏÈ¯´ø¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°ìÊýÅª¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¼Ì¿¿¤ò¿¦¾ì¤Ë·Ç¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡ËÌÑÁÛ·¿¥»¥¯¥Ï¥é:
Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢ÀÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡£Îã¤¨¤Ð°§»¢¤ä²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤À¤±¤ÇÎø°¦´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢¤·¤Ä¤³¤¯¿©»ö¤ä¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦¹Ô°Ù¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤¹¤ë¡£
¡Ê4¡ËÀ©ºÛ·¿¥»¥¯¥Ï¥é
ÀÊÌ¤òÍýÍ³¤ËÁê¼ê¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö½÷À¤¬²¶¤Ë°Õ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡×¡Ö½÷À¤Î¾å»Ê¤Î»Ø¼¨¤Ë¤Ï½¾¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤¹¤ë¡£
¥»¥¯¥Ï¥é¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¤Ë¼«³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼õ¤±¼ê¤¬ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ì¤ÐÀ®Î©¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀÅª¤Ê¸ÀÆ°¤¬ËÜÍèÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ó¤ÊÀÊÌ¡¦´Ø·¸À¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔÅ¬ÀÚ¤È¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£½¾¤Ã¤Æ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡Ê¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¸ÀÆ°¤Ë»ê¤Ã¤¿»ö¾ð¤Ï¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤Ï°ÛÀ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æ±À´Ö¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÃËÀ¤ÎÀèÇÚ¼Ò°÷¤¬¸åÇÚ¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·ù¤¬¤ë¤Î¤ËÀÂÎ¸³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤ê¡¢¼¹Ù¹¤ÊàÐÃÌ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£
¼òÀÊ¤Çµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ê¥»¥¯¥Ï¥é¤ÎÎã
±ã²ñ¤ä°û¤ß²ñ¤Ï¼Ò³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢²ñ¼Ò¡Ê¾å»Ê¡Ë¤ÎÌ¿Îá¤Ë¤è¤ê¶ÈÌ³¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²ñ¾ì¤Ï¿¦¾ì¤È¤ß¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î°Õ¤ËÈ¿¤¹¤ëÀÅª¤Ê¸ÀÆ°¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë°û¼ò¤Î¾ì¤Çµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ê½÷À¼Ò°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¤Î¶ñÂÎÎã¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡£
¡Ê1¡Ë¤ª¼ò¤òÌµÍý¤ä¤ê°û¤Þ¤µ¤ì¤ë
ÌµÍý¤ä¤ê°û¼ò¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ï¥é¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¤Ë¤â³ºÅö¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¤ª¼à¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë
½÷À¼Ò°÷¤Î¤ß¤Ë¤ª¼à¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¡ÖÀÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñÅªÌò³ä¤¬°Û¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¸ÇÄê³µÇ°¤Ë´ð¤Å¤¯·ù¤¬¤é¤»¤äº¹ÊÌ¤ò»Ø¤·¡¢ÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤Ç¤Ï¡¢ÀÊÌ¤Ë¤è¤ëÌò³ä¤Î¸ÇÄê²½¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Ë¤â³ºÅö¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¿ÈÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤ë
¡Ê4¡ËÈÜàÐ¤Ê¸ÀÆ°¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë
¡Ö²¼¥Í¥¿¤òÏÃ¤·Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤«¤é¤«¤¦¡×¡Ö²áµî¤ÎÀÂÎ¸³¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢½÷À¼Ò°÷¤Ë¸Â¤é¤ºÃËÀ¼Ò°÷¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤ä¼þ°Ï¤¬ÉÔ²÷¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Æ¤Ð¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ê5¡Ë·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÖÈà»á¤Ï¤¤¤ë¤Î¡©¡×¡ÖµÙÆü¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤È¡¢¼¹Ù¹¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡Ê6¡Ë¤½¤ÎÂ¾¤Î¸ÀÆ°
¡Ö·ù¤¬¤ë¤Î¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¥È¥¤¥ì¤ÎÁ°¤ÇÂÔ¤ÁÉú¤»¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö±ã²ñ¸å¶¯À©Åª¤ËÆó¼¡²ñ¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¡×¡ÖÍê¤ß¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ëµ¢¤êÆ»¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¡£
°û¼ò¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤¤¬´Ë¤ß¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤·¤Ê¤¤¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼Ò°÷¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡Ö¼ò¤ÎÀÊ¤À¤«¤é¡×¤ÈÍÆÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£
¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ÎÀÕÇ¤¤ÈµÁÌ³¤Ê¤É
´ë¶È¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Î°ÂÁ´¤ÈÂº¸·¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥¯¥Ï¥éËÉ»ß¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀ³Î¤ÊÀÕÇ¤¤ÈË¡ÅªµÁÌ³¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê1¡ËÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤Î½å¼é
ÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡Âè11¾ò¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¿¦¾ì¤Î¥»¥¯¥Ï¥éËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢½¢¶Èµ¬Â§¤Ø¤ÎÌÀµ¡¢ÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÀßÃÖ¡¢¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¡¢¾ðÊó´ÉÍý¤ÈÉÔÍø±×ËÉ»ß¡¢¸¦½¤¤ä´Ä¶²þÁ±¤Ê¤É¡¢¸ÛÍÑ´ÉÍý¾å¤ÎÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê2¡Ë´ë¶È¤Î°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¤ÈÌ±Ë¡¾å¤Î»ÈÍÑ¼ÔÀÕÇ¤
Ï«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡Âè3¾òµÚ¤ÓÏ«Æ¯·ÀÌóË¡Âè5¾ò¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï½¾¶È°÷¤Î°ÂÁ´¤È·ò¹¯¤ò¼é¤ëµÁÌ³¡Ê°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¡Ë¤òÉé¤¦¡£¶ÈÌ³¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¼òÀÊ¤â¿¦¾ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë´ÉÍýÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÂ»³²¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢Ì±Ë¡415¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¡×¤È¤µ¤ì¡¢´ë¶È¤¬Â»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ñ¼Ò¤¬½¾¶È°÷¤ò¼é¤ë¤Ù¤µÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ë¡Åª¤ËÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ê3¡Ë»Ä¶ÈÂå¤ÎÈ¯À¸
¥»¥¯¥Ï¥é¤È¤ÏÄ¾ÀÜ´ØÏ¢¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë±ã²ñÅù¤¬¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ÏÏ«Æ¯»þ´Ö¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢»Ä¶ÈÂå¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âÎ±°Õ¤·¤¿¤¤¡£
A¾å²ÝÄ¹¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡Ä
D¸¶¤µ¤ó¤ÎÇ¼ÎÃ²ñ»²²Ã¤Ï¡¢¾å»Ê¤Ç¤¢¤ëA¾å²ÝÄ¹¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤ÇÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢A¾å²ÝÄ¹¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê1¡Ë¶ÈÌ³¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÊÍýÍ³¤ÇD¸¶¤µ¤ó¤ò±ã²ñ¤ËÆ±¹Ô¤µ¤»¤¿¤³¤È
¡ÖC»³ÉôÄ¹¤Ï¼ã¤¤½÷À¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤·¡¢B²¼¼çÇ¤¤¬Ãé¹ð¤¹¤ë¤Ê¤ÉD¸¶¤µ¤ó¤¬¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ê2¡Ë±ã²ñÃæ¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ
D¸¶¤µ¤ó¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ª¼à¤ò¶¯À©¤·¤¿¤ê¡¢àÐÃÌ¤ÎÁê¼ê¤ò¤µ¤»¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ë¡Ö²æËý¤·¤í¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¡¢C»³ÉôÄ¹¤Î¸ÀÆ°¤ËÆ±Ä´¤·¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤òÁýÄ¹¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¡£¡Ê1¡Ë¤Î¹Ô°Ù¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ¥»¥¯¥Ï¥é¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±ÉÔÂ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê3¡Ë²ñ¼Ò¤ÎÂ»³²¥ê¥¹¥¯
²¾¤ËD¸¶¤µ¤ó¤¬¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤Ç¿´¿È¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¡¢Ï«ºÒÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¹Ã¼Ò¤Ï°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³°ãÈ¿¤È¤·¤ÆD¸¶¤µ¤ó¤«¤é°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¹¹¤Ë¤Ï¼è°úÀè¤«¤é¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¼º¤¦¡¢D¸¶¤µ¤ó¤¬Âà¿¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¼Ò¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£
¹Ã¼Ò¤¬ÁáµÞ¤Ë¼è¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ
¡Ê1¡ËD¸¶¤µ¤ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ
¡Ê¥¢¡Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢A¾å²ÝÄ¹¤äB²¼¼çÇ¤¤«¤é¤â¾Ü¤·¤¤»ö¾ð¤òÄ°¼è¤¹¤ë¡£
¡Ê¥¤¡ËD¸¶¤µ¤ó¤¬¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¡Ê¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ä»º¶È°å¤È¤ÎÌÌÃÌµ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¡¢ÉÂ±¡¤Î¼õ¿Ç¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¡¢µÙÍÜ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹çÉÂµ¤µÙ²Ë¤äµÙ¿¦À©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ë¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ê2¡ËA¾å²ÝÄ¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ
¡Ê¥¢¡Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±ÉÔÂ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ºÆ¶µ°é¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¡£
¡Ê¥¤¡Ë¹Ô°Ù¤Î½ÅÂçÀ¤ä±Æ¶Á¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½¢¶Èµ¬Â§¤ËÌÀµ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÄ¨²ü½èÊ¬¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿Í»ö¾å¤Î¹ß³Ê°·¤¤¤Ê¤É¤ÎÂÅÅöÀ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡Ê¥¦¡ËD¸¶¤µ¤ó¤ÏA¾å²ÝÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ·ù°´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢2¿Í¤¬Æ±¤¸¿¦¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£D¸¶¤µ¤ó¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÇÛÃÖÅ¾´¹¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡Ë²µ¼Ò¤Ø¤ÎÂÐ±þ
¼è°úÀè¤ä¸ÜµÒ¤Ê¤É¼Ò³°¤Î¿ÍÊª¤Ë¤è¤ë¸ÀÆ°¤Ç¤â¡¢¶ÈÌ³¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ö¿¦¾ì¤Ç¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¡£½¾¤Ã¤ÆC»³ÉôÄ¹¤Ë¤è¤ëD¸¶¤µ¤ó¤Ø¤Î¸ÀÆ°¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥«¥¹¥Ï¥é¡Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÎ¬¡£¸ÜµÒ¤ä¼è°úÀè¤Ê¤É¤«¤é¤Î°¼Á¤Ê¸ÀÆ°¤äÉÔÅö¤ÊÍ×µá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Î½¢¶È´Ä¶¤¬³²¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤ò»Ø¤¹¡Ë¤Ë¤â³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¹Ã¼Ò¤Ï²µ¼Ò¤ª¤è¤ÓC»³ÉôÄ¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµ¼°¤Ë¶ì¾ð¤ò¿½¤·Æþ¤ì¡¢¼Õºá¤äºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Î¼è°ú´Ø·¸¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÂÐ±þ¤ò¹µ¤¨¤ëÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²µ¼Ò¤¬¼Õºá¤Ê¤ÉÀ¿°Õ¤¢¤ëÂÐ±þ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢D¸¶¤µ¤ó¤ÏÌ±Ë¡709¾ò¡¦715¾ò¤Ë´ð¤Å¤Â»³²Çå½þÀÁµá¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÁÊ¾Ù¤Ï¸Ä¿Í¤ÎË¡Åª¸¢Íø¤Ç¤¢¤ê¡¢¹Ã¼Ò¤¬¤½¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÁÊ¾Ù¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦Í×Ë¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢D¸¶¤µ¤ó¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï¼º¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£ÂÐ±þ¤òÂÕ¤ì¤Ð¡¢¹Ã¼Ò¤âÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤òÎ±°Õ¤Î¾å¡¢½¾¶È°÷¤Î¸¢Íø¤È°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢À¿¼Â¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡ã»²¹Í¡ä
Ì±Ë¡Âè709¾ò¡§¸Î°ÕËô¤Ï²á¼º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¿Í¤Î¸¢ÍøËô¤ÏË¡Î§¾åÊÝ¸î¤µ¤ì¤ëÍø±×¤ò¿¯³²¤·¤¿¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿Â»³²¤òÇå½þ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¡£
Ì±Ë¡Âè715¾ò¡§¤¢¤ë»ö¶È¤Î¤¿¤á¤ËÂ¾¿Í¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¼Ô¤¬¡¢¤½¤ÎÈïÍÑ¼Ô¡Ê½¾¶È°÷¤Ê¤É¡Ë¤¬»ö¶È¤Î¼¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂè»°¼Ô¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤âÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤¡Ê»ÈÍÑ¼ÔÀÕÇ¤¡Ë¤òÉé¤¦¡£
¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¿Ëö
B²¼¼çÇ¤¤ÈD¸¶¤µ¤ó¤¬²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢A¾å²ÝÄ¹¤Ï¹ÃÀìÌ³¡Ê45ºÐ¤Î½÷À¤Ç¹Ã¼ÒÄ¹¤ÎËå¡Ë¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¤µ¤Ã¤D¸¶¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÆü¤ÎÌë²µ¼Ò¤ÎÇ¼ÎÃ²ñ¤ËÈà½÷¤âÆ±¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
A¾å²ÝÄ¹¤Ï¤½¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬²¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤¤¡Ù¤½¤¦¤Ç¤¹¡£C»³ÉôÄ¹¤«¤é¼¹Ù¹¤Ê¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¤µ¤ì¤¿¾å¤Ë¡¢A¾å²ÝÄ¹¤â½õ¤±¤ë¤É¤³¤í¤«°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤«¡£¤«¤Ê¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¹ÃÀìÌ³¤Ï¼ÒÆâ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢D¸¶¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÁÊ¤¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£A¾å²ÝÄ¹¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ö²µ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤D¸¶¤µ¤ó¤ò±ã²ñ¤ËÆ±¹Ô¤·¤ª¼à¤ä²¼ÉÊ¤ÊÏÃ¤ÎÁê¼ê¤Þ¤Ç¤µ¤»¤ë¡£Èà½÷¤ÎSOS¤Ëµß¤¤¤Î¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£¤¤¤¯¤é¼è°úÀèÁê¼ê¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤Þ¤º¤¤ÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö»ä¤Ï¤¿¤À²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓUP¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éC»³ÉôÄ¹¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡£D¸¶¤µ¤ó¤Î¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¹Ã¼ÒÄ¹¤È»ä¤È¤Ç²µ¼Ò¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·ÂÐ½è¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£A¾å²ÝÄ¹¤Î¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²µ¼Ò¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×
»ö¤ÎÂç¤¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿A¾å²ÝÄ¹¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¼Õºá¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
