テレビ朝日は２６日、お笑いコンビ「カミナリ」の竹内まなぶ（３６）がテレビ朝日系バラエティー番組「アメトーーク！」（木曜・後１１時１５分）の収録中に、右足アキレス腱（けん）を断裂するけがをしたと発表した。竹内は病院で診察を受けた結果、全治８週間程度と診断された。

同局によると、２４日夜に本社スタジオで行われた番組収録中、曲に合わせてダンスをしていた際に負傷。足を前後に動かしながら手を振る動きを行った際に、右足アキレス腱に大きな音がして転倒したという。

ロケの際には、スタッフによる事前シミュレーション、トレーナーの指導のもとで準備運動やストレッチなど安全に配慮しており、この日も、番組スタッフが竹内のダンスパートを模擬実演し、けがの危険性はないと判断されていた。

同局広報部は「竹内まなぶさんが負傷されたこと、心よりおわびするとともに、一日も早い回復をお祈り申し上げます」と謝罪。「今後はより細心の注意を払って番組制作にあたってまいります」とコメントした。

所属事務所によると、竹内は歩くことのできる状態で、入院していないという。竹内はこの日、Ｘを更新し「アキレス腱には亜鉛が良いらしいです。近所で（亜鉛が豊富な）レバニラ炒め食べようかな」などと投稿。相方の石田たくみ（３７）は「ガタは下から来るぞ。気をつけろ！」と気遣っていた。

この日の収録分は今秋の放送を予定だが、関係者と協議の上で決定する。

◆竹内 まなぶ（たけうち・まなぶ）１９８８年９月１６日、茨城県出身。３６歳。２０１１年、幼なじみの石田たくみと「カミナリ」結成。１６、１７年に「Ｍ―１グランプリ」決勝進出。２０年に結婚。レギュラーはＮＨＫ Ｅテレ「ねこのめ美じゅつかん」、テレビ東京「デカ盛りハンター」、中京テレビ「喫茶ソルセオ」など。鉾田大使、いばらき大使。１７５センチ。