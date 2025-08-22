Photo: カタヤママコト

「着ぐるみに対する恐怖心」

恐怖心って、意外に面白い。

普段は避けたい感情なのに、その正体を知ろうとすると、なぜか惹きつけられる。そんな不思議な感情「恐怖心」をテーマにしたイベント「恐怖心展」が、渋谷BEAM 4F「BEAMギャラリー」にて開催されています。

展示されているのは、恐怖心の対象そのもの

Photo: カタヤママコト 「電話に対する恐怖心」。会場には電話のコール音が響き渡ります。

モキュメンタリーという言葉があります。モキュメンタリーとは「モック（擬似）」と「ドキュメンタリー」を組み合わせてできた造語。ドキュメンタリーのようなホラー作品「モキュメンタリーホラー」などは昨今人気を博しているジャンルです。

僕はこの恐怖心展を見て「この展示はとてもモキュメンタリー的である」と感じました。というのも展示物の一部はフィクションとされているものの、全ての展示物が徹底してノンフィクション的なんです。

Photo: カタヤママコト

たとえば、「汚れに対する恐怖心」では、来場者が実際に畳の上を歩き、その足跡や汚れ自体が展示物として提示されます。作り物ではない本物の汚れが展示されているというわけです。

Photo: カタヤママコト

「忘却に対する恐怖心」では、ある男性の日記帳が展示されています。ページにはビッシリと男性の行動が事細かに記載されており、その詳細さや物量には、ある種の狂気すら感じます。忘却に対する恐怖へのアンサーとして、徹底した記録を行なう。その行動が形を持って目の前に存在している点はとてもノンフィクション的です。

つまり、展示されているのは「恐怖心の対象そのもの」。来場者は、それぞれの展示物から、恐怖心をはじめ、さまざまな感情を引き出されることでしょう。

恐怖心は喜怒哀楽に属さない

Photo: カタヤママコト 音にまつわる恐怖心の展示では、ヘッドホンや二次元コードを利用して、実際に音を聴くことができます。

恐怖心展では、有形のものから無形のものまで、恐怖心を「存在・社会・空間・概念」と4つに分類しながら、その対象を展示しています。展示物それぞれの解説文も非常に凝っており必見です。

展示の中でも印象的だったのが、「『恐怖』は喜怒哀楽から独立した、最も自己に近い感情である」という記述。

たしかに、言われてみると恐怖心は他の感情とは異なる部分にあるような気がします。

僕は「喜怒哀楽は反応、恐怖は反射」なのではないかと感じました。恐怖とは本来、生存の危機や外敵を回避するための感情。

欲求を「引力」だとすれば、恐怖は反射的な「斥力（二つの物体が互いにはねかえそうとする力）」。生命は、報酬を求め、危機を回避しながら、その命を繋いできました。恐怖は、命に関わる反射、それゆえに自己にもっとも近い感情として存在するのかもしれません。

Photo: カタヤママコト 会場内では、恐怖心展のキービジュアルである顔を隠した人物写真を模した記念撮影ができる。

こうした原始的かつ本能的な感情を、俯瞰し冷静に分析している部分が本展示のもっとも面白い部分のひとつであると考えます。

新たな恐怖のカタチ

恐怖心展は、怪談作家・梨氏、「株式会社闇」代表の頓花 聖太郎氏、テレビ東京プロデューサーの大森 時生氏の3名が中心となって立ち上げられた企画となっています。

梨氏・大森氏は、昨今ホラー界でブームのモキュメンタリーホラーの第一人者。

そして主催の一社であり、頓花氏が代表を務める株式会社闇は、ホラー×テクノロジー「ホラテク」で新たな恐怖体験を作り出すことを掲げている会社です。

彼らの手によって生み出された恐怖心展。既存の幽霊やお化けが登場する恐怖体験とは異なる「次世代の恐怖観」を提示している点もその醍醐味と言えるでしょう。

また恐怖心展に際して放送された、大森氏がプロデュースを行なっているテレビ東京のモキュメンタリードラマ『魔法少女山田』は必見です。

このドラマは「恐怖心の根源を分析することで、新たな事柄が見えてくる」という恐怖心展のテーマと深くリンクした番組。YouTubeにて無料で見ることができるため、同展示に興味のある方には是非とも見てもらいたい作品です。

湧き立つ恐怖心は本物

Photo: カタヤママコト

たとえ展示物がフィクションであっても、そこから想起される恐怖心はノンフィクションです。

展示物を見て思い起こされる恐怖は、来場者の経験に依るものであり、それぞれが独自の感想を抱くはずです。想起された感情を皆で共有してみるのも面白いかもしれません。「〇〇恐怖症」のように、カジュアルに扱うことができるのも恐怖心の興味深いポイントです。

恐怖というのは不思議な感情で、自分がまったく怖くないものを他者が恐れていたり、あるいはその逆もあります。恐怖はそれぞれの人生から出力される独特な形をした感情です。恐怖心はその人の人生を映す鏡のような存在にすら思えます。

そうした恐怖心を極めて理知的に分析し、展示物という形で顕在化させた恐怖心展。

ノンフィクション的な展示物を目の前にしてこそ、感じられるものがあるのではないかと考えます。実際の景色、実際の音、実際の匂い。展示物を五感で体験することにこそ魅力のある企画なのではないでしょうか。

恐怖心展は2025年9月15日まで、渋谷BEAM 4F「BEAMギャラリー」にて開催中です。

Source: 恐怖心展