ABEMA“夏の恋リア祭”開催 『今日好き』『シャッフルアイランド』など参加メンバーがずらり
新しい未来のテレビ「ABEMA」は、9月4日午後9時より特別番組『ABEMA夏の恋リア祭2025』を放送することを決定した。
【写真】顔を近づけ…“キス寸前”のフィーナ＆かつよし
同番組には、ABEMAオリジナル人気リアリティーショーの参加メンバーが大集結。ティーンを中心に絶大な人気を誇る『今日、好きになりました。』シリーズより、古園井寧々、田仲埜愛の2人、圧倒的肉体美を誇る男女の恋愛模様が話題の『シャッフルアイランド』シリーズより、もも（伊藤桃々）、なつみ（羽柴なつみ）の2人と、番組内でカップル成立し、今年7月に結婚を発表し注目を集めたSHUN＆さゆり（上原沙弓理）、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ』より河村美咲、河野泰佑の2人、“爆モテ”人生を送る恋愛強者たちによるハイクラスな恋の駆け引きが話題となった『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』より谷岡美沙紀が出演。「ABEMA」リアリティーショーのスタジオMCを務めるアンミカ、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政が同番組のMCも務め、出演陣とともに今だから話せる番組の本音やマル秘トークを届ける。
アンミカは「恋リア大好きな芸能人たちのトーク聞きながら『せやねん！せやねん！』って一緒にしゃべりたくなる番組になっていると思います」、屋敷は「スタジオも大盛り上がりで、スポーツバーみたいになっていましたね。（笑）」とコメントを寄せている。
さらにスタジオには、「ABEMA」リアリティーショー大好き芸能人のヘラヘラ三銃士・ありしゃん、生田衣梨奈、レインボー・池田直人、磯山さやか、柏木由紀、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃ、ネルソンズ（岸健之助、和田まんじゅう）、西野未姫、はんなみいな、堀未央奈、見取り図・盛山晋太郎、スカチャン・ヤジマリー。、ゆきぽよも登場。各番組の名シーンを語り尽くす。
■アンミカ コメント
恋リア大好きな芸能人たちのトーク聞きながら「せやねん！せやねん！」って一緒にしゃべりたくなる番組になっていると思います。恋リア参加メンバーからの裏話も必見。「シャッフルアイランド」は旦那さんにヤングなナイスバディを見られるのも恥ずかしくて今まで見ていなかったけれど、今回の番組をきっかけに絶対見ようと思いました！
■屋敷裕政 コメント
いろんな恋リアのシステムがわかる番組になっているのはもちろん、恋リア参加メンバーのトークがおもしろすぎました。スタジオも大盛り上がりで、スポーツバーみたいになっていましたね（笑）。「ガールオアレディ」は見たことがなかったけれど、今回はじめて面白さを知れて衝撃！これをきっかけにABEMAの恋リアに興味もってくれたらうれしいです。
