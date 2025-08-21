気象庁は、21日午前9時に薩摩川内市の西で台風12号（レンレン）が発生したと発表しました。

【画像を見る】21日 午前9時時点の進路予想

気象庁の「令和7年 台風第12号に関する情報 第1号（午前11時7分発表）」を掲載します。

気象概況

九州南部では22日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州南部では、21日夕方から22日夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

21日9時に薩摩川内市の西で熱帯低気圧が台風第12号になりました。台風はゆっくりした速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。台風は今後、東寄りに進むため、九州へ上陸する可能性があります。

雨の予想

九州北部地方、九州南部では22日にかけて、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。台風の動きが遅いため、同じ地域で雨が降り続いて、総降水量が多くなるおそれがあります。

21日12時から22日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、

九州北部地方：80ミリ

九州南部：250ミリ

その後、22日12時から23日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、

九州北部地方：60ミリ

九州南部：150ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

九州南部 鹿児島県（奄美地方を除く）：21日夕方から22日夕方にかけて

風の予想

九州南部では22日にかけて強い風の吹く所があるでしょう。台風の接近に伴い、急に風が強まるおそれがあります。

21日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部：18メートル（25メートル）

22日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部：18メートル（25メートル）

波の予想

九州南部では22日にかけて、うねりを伴い波の高い所があるでしょう。

21日に予想される波の高さ

九州南部：3メートル うねりを伴う

22日に予想される波の高さ

九州南部：3メートル うねりを伴う

防災事項

22日にかけて、九州南部では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、九州北部地方では注意・警戒してください。また、強風、高波、高潮、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。