松のやのおかわり自由激安モーニングをグルメYouTuber山崎NANAが絶賛「590円でカツ2枚はコスパ最高！」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
人気グルメYouTuberの山崎NANAさんが、自身のYouTubeチャンネルにて「【松のや】朝からカツ２枚とご飯おかわり自由の食べ放題満腹モーニング！コスパ最高すぎる朝定食をおかずにご飯を食べまくった爆食女【大食い】」と題した動画を投稿。山崎さんは今回、松のやの店舗で「ささみかつ2枚の朝定食」を心ゆくまで堪能した様子を、独自の視点で語りました。
動画の冒頭、山崎さんは「休みの日1日使って、口に合うコーヒー探しの旅をする女」とユニークな自己紹介をしつつ、松のやに到着。モバイルオーダーで朝定食を注文し、「今日は、松の屋で朝ごはんです。今日は、ささみかつ2枚のやつ食べました。安定のボリューム満点」とテンション高くレポートをスタート。
特に熱く語ったのは、松のや自慢の人参ドレッシング。「松の屋に来る楽しみの半分は、この果肉たっぷりのにんどれです。ここのにんどれが、世界中のドレッシングの中で一番おいしいです」と絶賛し、「無限加熱編入っちゃう」と独特の言い回しも。ささみかつを前回もらった無料クーポンの“鬼おろし”や特製ソース、ポテトサラダ（通称ポテポテ）と組み合わせて多彩な食べ方を楽しみ、「どちらも単体で戦える強力なおかずが手を組んだら、もう止められません。うん、これはおいしい」と満面の笑み。
また、朝定食限定のポテトサラダにも「このポテサラ、すごい。大きいジャガイモが入ってて、すごい贅沢。本来90円のポテサラが、朝定食だと無料でついてくるのでとってもお得です」と嬉しそうにコメント。その後も「衣がしっかりと揚がってるから、最後までサクサク食感を楽しめます」とカツの完成度の高さを評価した。
最後は「今日の松の屋の朝ごはんも、めちゃめちゃおいしかったです。2枚のボリュームが満点で、サクサクジューシー。調味料がいろいろあるから、いろんな食べ方できるのもいいよね」と今回の爆食体験を総括。「ささみかつ定食、完食完了。ごちそうさまでした」と動画を締めくくり、視聴者に「この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他にも食べてる動画あげてるので、見てくれると嬉しいです」とメッセージを送った。
動画の冒頭、山崎さんは「休みの日1日使って、口に合うコーヒー探しの旅をする女」とユニークな自己紹介をしつつ、松のやに到着。モバイルオーダーで朝定食を注文し、「今日は、松の屋で朝ごはんです。今日は、ささみかつ2枚のやつ食べました。安定のボリューム満点」とテンション高くレポートをスタート。
特に熱く語ったのは、松のや自慢の人参ドレッシング。「松の屋に来る楽しみの半分は、この果肉たっぷりのにんどれです。ここのにんどれが、世界中のドレッシングの中で一番おいしいです」と絶賛し、「無限加熱編入っちゃう」と独特の言い回しも。ささみかつを前回もらった無料クーポンの“鬼おろし”や特製ソース、ポテトサラダ（通称ポテポテ）と組み合わせて多彩な食べ方を楽しみ、「どちらも単体で戦える強力なおかずが手を組んだら、もう止められません。うん、これはおいしい」と満面の笑み。
また、朝定食限定のポテトサラダにも「このポテサラ、すごい。大きいジャガイモが入ってて、すごい贅沢。本来90円のポテサラが、朝定食だと無料でついてくるのでとってもお得です」と嬉しそうにコメント。その後も「衣がしっかりと揚がってるから、最後までサクサク食感を楽しめます」とカツの完成度の高さを評価した。
最後は「今日の松の屋の朝ごはんも、めちゃめちゃおいしかったです。2枚のボリュームが満点で、サクサクジューシー。調味料がいろいろあるから、いろんな食べ方できるのもいいよね」と今回の爆食体験を総括。「ささみかつ定食、完食完了。ごちそうさまでした」と動画を締めくくり、視聴者に「この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他にも食べてる動画あげてるので、見てくれると嬉しいです」とメッセージを送った。
関連記事
ステーキ宮のご飯食べ放題ランチをグルメYouTuber山崎NANAが絶賛「コスパ最高満腹ランチ！」
松屋の新作モーニング鶏そぼろたまご丼をグルメYouTuber山崎NANAが絶賛「朝食の新定番！」
山岡家の期間限定スタミナもつ醤油ラーメンをグルメYouTuber山崎NANAが絶賛「ニンニクガッツリ最高！」
チャンネル情報
グルメ系の動画を投稿してます！チャンネル登録よろしくね！年内5万人目標！・TikTokhttp://www.tiktok.com/@nana_n_n_n・Xhttp://Twitter.com/@nana_n_n_n・お仕事の依頼等はコチラからy0818.nana@gmail.com