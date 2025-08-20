◆米大リーグ ロッキーズ４―１１ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、６戦ぶり４４号本塁打を放つなど、チームを１８安打１１得点の快勝に導いた。２０日（同２１日）に先発する見込みの大谷だが、２１日（同２２日）の登板翌日の起用についてロバーツ監督は試合後、取材に応じ「彼は明日、全てを出し切るつもりだ。そして木曜日には、彼は休養することになる」と、休養日にする方針を示した。

大谷は今年４月１８日（同１９日）に「父親リスト」（Ｐａｔｅｒｎｉｔｙ ｌｉｓｔ）入りしたことを発表され、２試合を欠場し、それ以外は全試合に先発出場。休養による欠場となれば、昨年５月２８日の敵地・メッツ戦のダブルヘッダー２戦目以来となる。

この日、初回は内角ボール球の直球に詰まらされ、三邪飛に倒れた。だが、３―０の２回２死に迎えた２打席目は、左腕ゴンバーの内角低め直球を完璧に捉えると、打球速度１１５・９マイル（約１８６・５キロ）、今季最小となる角度１９度で飛び出した打球が右中間ブルペンに飛び込む６戦ぶり４４号を放った。飛距離は４１３フィート（約１２５・９メートル）。チーム１２６試合目で４４本塁打は、シーズン５６発ペースとなった。

８―４の７回１死一、三塁で迎えた５打席目は一、二塁間のゴロに倒れたが、三塁走者が生還し、この日２打点目。その後は走者として塁に残ると、２死一、二塁でスミスの強烈なセンター返しは二走・大谷にあわや直撃するライナー性の打球となったが、“神回避”。快足を飛ばして一気にホームに生還し、今季１２０得点目をマークした。

両リーグぶっちぎりの１位となる得点には、指揮官も「今は本当にバットがよく振れている。高い確率で出塁し、四球も選べている。今夜のホームランもそうだし、打球速度１１６マイルのライナーはとても印象的でした。結局このゲームは、点を防ぎ、点を取ることです。そしてショウヘイが出塁して得点を挙げるという事実は、彼が我々のチームにどれほど価値ある存在かを物語っています」と絶賛した。