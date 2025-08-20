この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者・茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルにて「自分の役割を深く演じること。」と題した動画を公開。動画内で茂木氏は、人生を演劇、世界を舞台に例え、誰もが主役だけでなく、脇役や悪役、賢い人や愚かな人など、それぞれの役割を持って生きていると語った。



茂木氏は「物語として面白いのは、単純な善悪や表面的な役割を超えて、複雑で重層的な人間の姿が見えてきたとき」と強調。「悪いと思ってた人が実はいい人だったり、いいと思っていた人が実は悪い人だったり」と、人間の多様性や意外性にこそ真の面白さがあると持論を展開した。また、「新自由主義や偏差値、美人コンテストなど、イデオロギーに基づく人間観は物語として深みがなく、つまらない」と世相に鋭く切り込む場面もあった。



「我々が演劇の舞台にいるとするなら、演じる役割に深みを持たせ、物語として面白くしようとすることが、より良く生きることにつながるんじゃないかな」と、視聴者に向けて人生を豊かにするヒントを提示。「シェイクスピアや古代ギリシャ演劇の多様性や支え合いの精神に学ぶことで、この世界という舞台をもっと輝かせることができる」とメッセージを送った。



動画の最後では「それぞれの役を掘り下げ、物語を深くすること。それが我々がよりよく生きるための鍵だと思います」と締めくくり、人生という物語への新たな視点を提案した。