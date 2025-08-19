この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【夏休みの宿題対策】一日で終わらせる方法！自由研究も読書感想文も課題も楽勝【元中学校教師道山ケイ】と題した動画で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が夏休みの宿題を効率的に終わらせる具体的な方法を語った。



元中学校教師で、年間3000組の親子をサポートしている道山氏の元には、毎年「夏休みの宿題が終わらない」という悩みが寄せられるという。動画では、「ギリギリの子だと前日に『先生やばいです。明日までに終わらせないといけないです』と相談がきます」と述懐。その上で、「今日は、時間があるとき・1週間しかないとき・前日1日のみの場合、それぞれの終わらせ方について話します」と明言した。



道山氏はまず「理想はお盆までに課題を終えること」とし、「8月13日から15日までを一つの目安に、その前に宿題を終わらせておけば、2週間たっぷり実力テスト対策ができる」と強調。また「計画の立て方」も具体的に説明し、「残りの日数と課題量を基に逆算し、例えば全体で40ページなら1日4ページ進めて10日間で終わらせる。自由研究や読書感想文も1日ずつ設定していけばOK」と合理的な方法を紹介した。さらに「自由研究や読書感想文は僕の過去の動画を参考にすれば最短で終えられます」とアドバイスも。



残り1週間しかない場合については、「とにかく考え込まず、分からなかったらどんどん飛ばすこと」がコツとし、「全部で100問あっても90問飛ばしても10問書いていれば答え写しには見えません。大切なのは『期限を必ず守ること』です」と独自理論を展開。「理想よりも必ず提出日に間に合わせる方が重要」と語気を強めた。



そして“残り1日”という究極のパターンでは、「ワークは全て答えを書き写してでも必ず提出を」と踏み込んだ裏技を提案。「質よりも、きちんと提出日を守ることが重要。本当に時間がないときは、僕のホームページや動画をそのまま参考にして」「読書感想文はあらすじだけでもいいから、とにかく提出することを優先」とリアルな解決策を示した。



