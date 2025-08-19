「40歳独身」「1億円の借金」「友人知人と絶縁状態」…元AD会社社長がどんな逆境でも”絶望”しなかったワケ

ポルシェを乗り回しモテモテだったAD時代を経て、20代で社長に成り上がるも、1億の借金を抱えやくざに監禁され破産。その後、世間から行方をくらませた男は50代で再び社長に。人生を諦めなかった男が若い世代に伝えたい

ついに自分の車で運転へ

嵐運輸は個人商店にしては大きい会社で、トラックが大小10台くらいあった。そのうちの1台、4トン・トラックがその日から「自分の」愛車になった。ハンドルにちょっと癖のある車で、右に切るときの方が少し遊びが大きい感じがした。だがそんな癖にも愛着を感じた。

最初は中古の「平ボディ」。平ボディというのは荷台が平らで屋根がない。だからいろんな形の荷物が積める。荷下ろしも重量物だとクレーンを使ったりできていろいろ自由度が高い。その代わり雨にはお手上げで、シートを掛けないといけないのだが、この作業が半端じゃない。それに対して「ウイング車」はボックス型の荷台がついているので荷物を積んで扉を閉めれば一丁上がり。雨風で苦労することはない。トラックの運転手はみんなつらい平ボディからスタートしてウイング車に出世する。2年後、ウイング車に買い換えたときには、

「俺もいよいよ屋根付きか」

ちょっと誇らしい気持ちだった。

償却、つまりローンは月に13万円。固定給からその都度引かれる。営業車の看板を上げて走るための、いわば看板料が歩合で18％。100万稼いだら18万を持って行かれるという契約だ。最初はそれまでと同じように、決まった荷物を決まった配達先に配る「ルート配達」だったが、それでは進歩がない。社長に言って、「手積みばらばら」をやらせてもらうことになった。

みんなが嫌がる仕事で信用を得る

「手積みばらばら」というのは、普通はフォークリフトでパレットに積まれた荷物をういーんと荷台に載っけて、配達先に着いたらまたリフトでういーんと降ろす、みたいな楽な仕事をあえて避けて、大小様々ばらばらな荷物をトラックいっぱいに手積みし、降ろすときも手で降ろすというやり方。配送先も小口で、その分、あちこち走り回らないといけない。楽な仕事は先輩たちが優先して取るのだが、こっちはその逆で、みんなが嫌がる仕事をやるようになった。

その方が稼ぎがいい、という訳ではない。運送料というのは基本的に1個いくらだから。だが、そういう人が嫌がる仕事を真面目にやっていると、

「あいつ根性ある」

ということになって、だんだんといい仕事が回ってくるようになる。信用を得る、ということだ。

手積みばらばらをやっていると、たとえばトラックの荷台という決まった面積の上に、いまここにある荷物をどう積んだら一番効率の良い積み方ができるか、とうーんと考える。もちろん配達ルートを勘案して荷の順番という要素も加味して。頭の中で常にシミュレーションするようになる。つまり、だいふく運送の田中さんに、最初に習ったその原点に立ち戻った感じだ。

そんなことをしながら、頭の中で考えた。当日の朝に荷物を積んで、当日の夜までに荷物を降ろして、空のトラックで車庫に入れる--というのが一番楽ちんだ。でもその空の車を活用してみたらどうだろう。翌日の荷物を積み込んで帰ってきたら、朝、そのまま配達に出られるのではないか。

絶望も後悔もしていなかった

実際「宵積み」というやり方があった。

「明日の朝8時に着けてや」

というような荷物を、前の日から積み込むのだ。そういう荷物は当然急ぎだから、前日のぎりぎりになって倉庫に発注が来る。その注文を受けて、夕方に物流センターに行くのだが、ばたばたの作業だから積み込みに時間がかかって8時、9時までかかったりする。普通の人なら家帰ってめし食って酒飲んで寝てるなあと思いながら、必死で積み込む。その代わり帰りにはトラックの荷台がいっぱいで、

「明日も朝から運ぶぞ」

という手応えを感じるのだった。ただし、そこから嵐運輸の車庫に入れたら夜の10時。いったん家に帰ると11時。そこから3時半まで寝て4時には車取りに行って、そこから走って8時に配達、みたいな毎日が続くことになる。

それがよかった。あのころ現実を直視していたらどんな精神状態になっていたのだろう。すでに40歳。独身であるどころか友人知人にいたるまで縁が切れてる。借金は1億円。返済の目途たたず。

だが絶望はしていなかった。考えてみればこれまで生きてきて「絶望」という心境に陥ったことはなかった。中学生のときに激しくいじめられたときも、会社が傾いてやくざに追い込まれたときも、ホームレスとして街を徘徊しているときも、絶望はしていなかった。その状況を、楽しむまではいかないが、どこか第三者のように観察している自分がいた。

「これはどこまでいくんやろ」

限界まで見てやろうという気になった。

後悔もなかった。後悔というのは「あのときこうしてたらよかった」と振り返ることだ。いつのときも振り返ったことがない。「いま」に没入している。アメリカンパブでのバイトのときに、洗い場からホールへ、ホールからバーカウンターへ、バーカウンターからバンク前へ、と細かい目標に向かって一歩一歩登っていったように、

「今日はこの荷物をどう運んだろか」

という目前の課題に没入する。トラックを運転しながら、前の車のテールランプを見つめ続けて、ただ運転に集中していた。

