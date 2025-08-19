子どもが対話する力を磨き、感性を豊かにしていくには、どんな遊びを選ぶのが正解？

子どもは自ら育つ存在です。とはいえ、子育ては簡単なことではありません。子どもへの対応が昨日はうまくいったのに、今日同じようにしてもまったくうまくいかない、ということも起こります。大きな声で泣き出すわが子を見て、対処法がわからず「どういうことなの！」と途方に暮れることもあるでしょう。

子どもの育ちは、まわりの人やもの、場の雰囲気などに支えられています。大人たちが「おいしいね」とパクパク食べていると、同じように口を動かし始めます。人は「させられる」より「する」存在。子どもに対しても、「する」気持ちを呼び起こし、支える関わりが大切なのです。

今回も引き続き、屋内遊びの際に心がけたい、「子どもが伸びる接し方」について学んでいきましょう。

「やりたい」を引き出す！ 宮里先生の子どもが伸びる育児のレシピ 第8回

『子どもを別世界へと誘う絵本や図鑑、テレビ。適切な関わりで豊かな感性や知性を磨く土台に』より続く。

親も「ごっこ遊び」に参加していっしょに楽しんでみよう

あるときはお店の店員さんになり、またあるときはお医者さんや患者さんになり……。子どもにとってごっこ遊びは、何かになりきる楽しさや喜びを感じられる遊びです。自分の想像の世界に相手を誘い、登場人物としてやりとりを楽しんでいます。

相手とのやりとりをくり返すうちに、対話する力が育まれます。発想力や感性が豊かになるという側面もあるでしょう。「○○になりたい」「○○が使う道具をつくりたい」という子どもの意欲を受けとめ、こちらからもアイデアを出しながら遊びを支えるのが理想です。

ここでも大切なのは、親もいっしょに面白がることです。余裕があれば、ぜひその世界の登場人物になりきって、遊びに参加してください。また、子どもの想像が広がりそうな素材の提供もできるとよいでしょう。

【接し方のヒント】

（1）登場人物になりきっていっしょに遊ぶ

子どもからのお誘いは唐突です。「電車が到着しました」と言われたら乗客になる、「お店ができました」と言われたら買いに行くなど、応じてあげるととても喜びます。

（2）ひらめきが起こりそうな道具を使って盛り上げる

子どもが何をしようとしているのかを確認しつつ、「これとかどう？」と、使えそうな道具を提案してみるといいかもしれません。いっしょに家のなかを見回してみましょう。

親子だからこそできる「触れ合い」の時間を大切にする

子どもが親にくっついて甘えるのは、未就学の頃にはよく見られる、人が育つうえで必要な姿です。“じゃれ合い”は親子だからこそできるスキンシップであり、子どもに安心感を与えるという意味でも大切です。

単純に甘えたいときもあれば、「遊んで！」「ちょっと疲れちゃった」「なぐさめて」のサインかもしれません。可能なかぎり受けとめ、親子の触れ合いの時間として大事にできるとよいでしょう。

そのまま“触れ合い遊び”に持ち込むのもおすすめです。昔からある「一本橋こちょこちょ」のようなわらべうたや、動物や乗り物のまねっこ遊び、じゃんけんゲームなどのように、息を合わせてお互いの反応を楽しむ応答的な遊びで、楽しい時間を共有しましょう。

体力に余裕があれば、布団の上で相撲をとるなど、ダイナミックな遊びももちろん◎です。

【接し方のヒント】

●息を合わせることを意識した遊びで、共感・共鳴を楽しむ

子どもは親から積極的な反応が返ってくるのをとても喜びます。とくに、息を合わせて行うような触れ合い遊びは盛り上がります。子どもに「こういうのはどう？」と提案してみましょう。

・わらべうた

例：一本橋こちょこちょ

🎵一本橋こちょこちょ（子どもの手のひらを指でくすぐる）

たたいてつまんで（手のひらをやさしくたたいてつまむ）

階段のぼって（ひとさし指と中指で、手のひらから肩の上まで腕をトコトコとのぼる）

こちょこちょ（体をやさしくくすぐる）

・まねっこ遊び

ペンギンやゾウなど動物の親子になって自由に体を動かしたり、飛行機や電車などの乗り物になって子どもを背中に乗せたりして遊びます。親の足の甲の上に子どもの足を乗せて歩くペンギン歩きは、「♪よちよちペンギンさん」などリズムよく口ずさむと楽しさがアップ。

・じゃんけんゲーム

「あっち向いてホイ」や、あと出しじゃんけん、足じゃんけんなど。タイミングを合わせるじゃんけんゲームは、簡単でバリエーションも豊富。

音は“感じる”の宝庫。ともに耳をすませて音遊びをしよう

子どもは音に敏感で、「今のは何の音？」とすぐに反応したり、かすかな音の違いにもよく気づいたりします。そこから「○○の音みたい」など想像をめぐらせていきます。音は“感じる”の宝庫であり、感性が育っていく幼児期において大事にしたいワクワクの種といえるでしょう。

子どもが音に興味を示したら、ぜひいっしょに耳をすませて、音探しを楽しんでください。そしてもし子どもが「こうしたらどんな音がするんだろう？」など、音の探究を深めていくようなら、それに付き合い、いっしょに面白がりましょう。

子どもが音に気づきやすいよう、普段の生活環境も大切にしたいところです。ときにはテレビのボリュームを下げ、外から聞こえる音や、家のなかに満ちている生活音に意識を向けてみるのも楽しいものです。

また、音楽は生活にうるおいをもたらすものです。季節を感じられる昔ながらの童謡などは、日々の暮らしを鮮やかに彩ります。とくにママやパパの歌声は心に深く残ります。みんなで歌いましょう。

【接し方のヒント】

（1）いっしょになって“ 音探し” を楽しむ

音は、驚きを分かち合いやすいもののひとつです。子どもが何かの音に反応したら親も耳をすまし、逆にこちらが面白い音に気づいたらそれを教えてあげましょう。驚きの共有が、子どもの興味を持続させます。

（2）家にあるもので小さな楽器をつくり、鳴らして遊ぶ

ものとものが組み合わさると、新しい音が生まれます。「これを入れるとこんな音が鳴る」「こっちだとどうかな？」など、身近な素材を使った楽器づくりは、音の探究への入り口としておすすめです。たとえば、空き容器にビーズを入れれば、小さなマラカスの出来上がり。中にどんぐりや小豆を入れてもOKです。

『わが子の食べムラや好き嫌いにどう対応する？食事をいかに「楽しい」時間にするかが解決のカギ』へ続く。

『「やりたい」を引き出す！ 宮里先生の子どもが伸びる育児のレシピ』（宮里 暁美 監修） 講談社より発売中！

【つづきを読む】わが子の食べムラや好き嫌いをなくすには？食事をいかに「楽しい」時間にするかが解決のカギ