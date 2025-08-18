新日本プロレスは18日、真夏の祭典「G1クライマックス35」で初優勝した竹下幸之介が一夜明け会見を行い、年内にIWGP世界ヘビー級タイトルへの挑戦を要求した。

EVILを倒して初Vをした竹下は黒いスーツで一夜明け会見に登場。改めて優勝したことについては「一晩経ってG1クライマックスで優勝したという実感が湧いたとともに今竹下が考えていることは2つ。1つ目は来年のG1をどう優勝するか。これは欲でもなんでもない。G1を優勝する＝プロレス界の最強の座を手にしたということ」と所属のAEWやDDTでも「G1覇者の竹下」と称号がついてくる中でさらに強さを追求。来年のG1でも強さを見せ、再び頂点に立つことを誓った。

さらに2つ目はIWGP世界ヘビー級のベルト獲得。王者のザック・セイバーJrは日本時間8月25日に英国で「AEWxNJPW:Forbidden Door」でナイジェル・マッギネスと初防衛戦を行う。「誰が相手でもいつでもどこでも新日本がやってくれというならそれでいい」と言いながらも「本音を言えば、ザックが防衛してザックとやりたい。ザックからベルトを獲りたい」とザック・セイバーJrとのタイトル戦を希望。時期についても「来年1・4東京ドームのメインで」という希望があるだけに「年内を希望する。僕はいつでも日本に来る準備をしている。G1覇者として年内、近いうちにやりたい」と年内タイトル挑戦を口にした。

初のG1制覇は5月に結婚を公表したAEWで活躍する女子プロレスラーの妻・坂崎ユカの存在が大きかった。「妻は米国にいて日本で戦って距離は離れているが電話やメッセージなどで励ましてくれた。不安なときによく言葉をかけてくれる。“竹下幸之介が一番だから”と言ってくれる」と支えになった。

新日本、AEW、DDTと3団体所属の竹下「所属はない。全部竹下の戦いで線引きはない。僕が見せたいものを見せてやる。それに尽きる。竹下を見てほしいと思う」とまずはIWGP世界ヘビーのベルトを獲りにいく。