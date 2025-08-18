坂上忍、左肩の骨折隠して生放送に出演「マネージャーも知らないんですけど、3日前に…」 突然の衝撃にスタジオから悲鳴
タレントの坂上忍（58）が18日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に生出演。番組中に肩を脱臼骨折していることを突然明かし、スタジオを驚かせた。
【写真】8月上旬には元気に大ジャンプも…骨折を生公表した坂上忍
この日坂上は、MCを務めるハライチ・澤部佑の夏休みに伴い、代打MCとして番組に出演。ゲストに元KAT-TUNの上田竜也、俳優の大澄賢也を迎え、軽快なトークを展開していた。
しかし、番組中盤、「マネージャーも知らないんですけど、3日前に…」と語り出し、ロケ現場で、車のストッパーにつまづき転倒したことを明かした。そして「今、左肩、脱臼骨折しているんです」と衝撃発言。スタジオから悲鳴が上がった。
続けて「だから、俺もう正直帰りたいんですよ。普段汗かかないんだけそ、今びっしり汗かいている。なんで『ぽかぽか』でギリギリで頑張っているのか、よくわかんないんだよ」とぼやき、MCのハライチ岩井勇気から「本当のやつはやめてくださいよ！」と心配されていた。
