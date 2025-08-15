Image: akebims

MagSafe派の私たちが待ち望んでいた、何をするにも邪魔しない極薄リング。これ、本当に0.6mmしかないんです。

スマホリングの「あれかこれか」問題に終止符

スマホリングを付けたいけど、MagSafe充電が使えなくなる。カーマウントに付かなくなる。ワイヤレス充電台で浮いてしまう…。

ガジェット好きなら誰もが一度は悩んだことがあるジレンマですよね。私も長らく「リングは諦めてMagSafeウォレット派」でした。

でも、鍼灸師が開発した「SYANTO Ring Connect」は、この問題をあっさり解決してくれそうです。

0.6mmの極薄シートは存在感ゼロ

このリング、厚さわずか0.6mm。1円玉の半分以下の薄さです。充電口から差し込むシート構造なので、背面には何も突起がありません。

つまり、MagSafe充電器にピタッとくっつくし、車載ホルダーも問題なし。ワイヤレス充電台でも浮かない。これ、地味なように見えて、実は革命的じゃないですか？

しかも5.6gという超軽量。スマホケースに貼るシール1枚分くらいの存在感です。

鹿革×ストラップホールの意外な組み合わせ

実はこのリング、広島の猟師さんたちと組んで鹿のジビエ革を使用しているんです。サステナブルな社会貢献という側面もありつつ、キャメル色の革がなかなかいい感じ。

そして個人的に「これは！」と思ったのがストラップホール機能。リングとしても使えて、ストラップも付けられる2WAY仕様。

たとえば、普段はリングで操作、混雑した電車内ではネックストラップに切り替え…なんて使い分けができそうです。

カラビナ付けて腰から下げたら、現場仕事の人にも重宝されそうですよね。

エルゴノミクス設計の恩恵

鍼灸師が開発したという触れ込みだけあって、人間工学的な配慮がされているのも特徴。従来の金属リングと違い、柔らかいシートが指を包み込む構造で、長時間使っても指が痛くならないそう。

実際、スマホを「握る」のではなく「吊るす」感覚で持てるため、手首や肩への負担も軽減されるとか。在宅ワークで1日中スマホを触る人には、これはありがたいですよね。

MagSafeアクセサリーを諦めたくないけど、リングも欲しい。そんなワガママを叶えてくれる「SYANTO Ring Connect」。

正直、「なんでいままでなかったんだろう」と思うくらいシンプルな解決策です。

スマホリングはいいけど、ゴツゴツしたものを付けたくない！って方はぜひ一度チェックしてみてください。

