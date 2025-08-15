この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【まだ間に合う】高校受験夏休みの勉強法」と題した動画で思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが受験生とその保護者に向けて、夏休みからでも間に合う受験勉強法について熱く語った。道山さんは、部活動が終わってから本格的に受験への取り組みを始める子も多いとし、「今からでもまだ間に合う夏休みから始める受験勉強法について、今日は詳しくお話ししていきたいと思います」と切り出した。



夏休みからの追い上げに不安を感じる受験生・保護者に対し、「親子でやっていくことが欠かせない」と断言。動画では、子ども自身が視聴している場合は親御さんにも情報を伝え、親子で一緒に勉強を進めることが合格のカギになると呼びかけた。目標勉強時間については「平日はできれば5時間、土日は8時間」とし、「1分1秒を全部全て勉強に充てるくらいの気持ちが必要」と伝える一方で、友達と図書館や塾の自習室など場所を変えることで勉強のハードルを下げる工夫も提案した。



「夏休みから受験勉強を始めるなら、最優先は英語と数学」と道山さん。数学は「まずは基本の問題から2回3回繰り返し、応用は後回し」にすることをアドバイス。分からない部分は「お父さんお母さんがサポートするか、塾や先生に聞いて理解を深めて」と促した。英語に関しては「英単語と英熟語をコツコツ覚えるのが先決。文法は受験対策問題集の基本問題だけに絞って何度も解こう」と語った。



さらに、受験対策問題集を繰り返す際には、「2回目以降は間違えた問題だけを解く」「分からないところは必ず質問してクリアにする」「新たに問題集を買う場合は薄いものを選ぶ」など、効率化のコツを細かく指南。「分厚い問題集を選ぶと終わらない。薄いものを完璧に仕上げよう」と説いた。



一方で、夏休みの宿題について「絶対におろそかにしてはいけません。夏明けの実力テストや内申点にも直結するので、最低2回は繰り返してください」と呼びかけ、受験対策でも無視できない存在だとした。



最後に保護者へのメッセージとして「受験は時間との戦い。親御さんのサポートが合否を左右することもある」と訴え、「問題集や文房具の購入、コピー、食事の用意など、親ができることは積極的に協力してあげてください」とエールを送った。



動画の締めくくりで道山さんは「私が無料で配信している7日間で成績アップ無料講座もぜひ活用しつつ、引き続きチャンネルもご覧ください」と視聴者に呼びかけている。