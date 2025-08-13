道山ケイ「過保護は“最高の子育て”、放任は“最悪”」その違いを明快解説！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで公開された動画『【間違えると危険】過保護と放任は、真逆です』にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、視聴者からの相談を元に「過保護」と「放任」、そして「過干渉」の違いについて丁寧に語った。
冒頭で道山氏は「家保護と法人、これね、結構こんがらがる方が多くて」「勘違いされちゃう方結構いらっしゃるんですよね」と指摘。相談内容には「家保護と法人は違いますか？課題をやらないのは本人任せでいいですか？」という問いが寄せられたことを紹介し、過保護・放任・過干渉の定義を理解すれば「今後お子さんにどういった対応をしていけばいいかが分かるようになる」と強調した。
道山氏は、過保護の定義について「子供が望むこと、これをやってあげすぎることを過保護だよっていう風に佐々木正美先生は言っているんですね」と、児童精神科医・佐々木正美先生の考え方を引用。「僕のいつも話している過保護はこれと同じ定義になります」と説明した。一方、放任については「子供が望むことを何もしてあげていない状態」とし、二つは「真逆」と明言。さらに「過保護は、子供の要求を聞いてあげるコツ、言い方変えると最高の子育てなんですね」「一方で放任は最悪の子育て」と、両者の明確な違いを語った。
加えて、過干渉についても「子供が望んでいないことを親がやりすぎること」と定義。日常例を挙げ「子供が『もう送っていかなくていい』と言っているのに、親が無理やり送ってしまう場合は過干渉」と、視聴者が混同しがちなポイントをわかりやすく解説している。「定義が人によって違うのでややこしい」としつつも、「僕は佐々木先生と同じ言い方をしております」と軸をはっきりさせた姿勢が印象的だった。
課題をやらない場合の親の対応について道山氏は、「課題は学校の先生との約束」「やらなかったら子供は将来仕事で困りますよね」と、課題遂行の重要性を強調。基本方針として「本人任せでいいかっていうと、これ本人に任せておいてもできるようにはたぶんなりません」と切り捨て、「親がサポートしてあげることが必要です」と訴える。
具体的なステップとして1つ目は『愛情バロメーターアップ』。道山氏は「子供が望むことをどんどんやってあげると、愛情バロメーターが上がる」、2つ目は「課題ができない理由を話し合う」、3つ目は「改善を繰り返してできるようになるまでサポートする」ことを挙げた。
動画の締めでは「そのサポートをぜひしてあげてください」と保護者に呼びかけ、「過保護・放任・過干渉の違いを知って対応を変えることが大切」とメッセージを送った。
冒頭で道山氏は「家保護と法人、これね、結構こんがらがる方が多くて」「勘違いされちゃう方結構いらっしゃるんですよね」と指摘。相談内容には「家保護と法人は違いますか？課題をやらないのは本人任せでいいですか？」という問いが寄せられたことを紹介し、過保護・放任・過干渉の定義を理解すれば「今後お子さんにどういった対応をしていけばいいかが分かるようになる」と強調した。
道山氏は、過保護の定義について「子供が望むこと、これをやってあげすぎることを過保護だよっていう風に佐々木正美先生は言っているんですね」と、児童精神科医・佐々木正美先生の考え方を引用。「僕のいつも話している過保護はこれと同じ定義になります」と説明した。一方、放任については「子供が望むことを何もしてあげていない状態」とし、二つは「真逆」と明言。さらに「過保護は、子供の要求を聞いてあげるコツ、言い方変えると最高の子育てなんですね」「一方で放任は最悪の子育て」と、両者の明確な違いを語った。
加えて、過干渉についても「子供が望んでいないことを親がやりすぎること」と定義。日常例を挙げ「子供が『もう送っていかなくていい』と言っているのに、親が無理やり送ってしまう場合は過干渉」と、視聴者が混同しがちなポイントをわかりやすく解説している。「定義が人によって違うのでややこしい」としつつも、「僕は佐々木先生と同じ言い方をしております」と軸をはっきりさせた姿勢が印象的だった。
課題をやらない場合の親の対応について道山氏は、「課題は学校の先生との約束」「やらなかったら子供は将来仕事で困りますよね」と、課題遂行の重要性を強調。基本方針として「本人任せでいいかっていうと、これ本人に任せておいてもできるようにはたぶんなりません」と切り捨て、「親がサポートしてあげることが必要です」と訴える。
具体的なステップとして1つ目は『愛情バロメーターアップ』。道山氏は「子供が望むことをどんどんやってあげると、愛情バロメーターが上がる」、2つ目は「課題ができない理由を話し合う」、3つ目は「改善を繰り返してできるようになるまでサポートする」ことを挙げた。
動画の締めでは「そのサポートをぜひしてあげてください」と保護者に呼びかけ、「過保護・放任・過干渉の違いを知って対応を変えることが大切」とメッセージを送った。
YouTubeの動画内容
関連記事
道山ケイ「休日の子供との過ごし方で人生が決まる」―親も子も無理せず夢を育む秘訣を語る
道山ケイ「勉強のサポートでイライラするなら“親が一緒にやらない”のが正解！」と断言
道山ケイ「家でだらだら勉強してると合格できません！」夏休みの効率的な受験勉強法を指南
チャンネル情報
元中学校教師【道山ケイ】が中学生とそのお父様・お母様に向けて役立つ情報を発信しています！短期間で成績が上がる勉強法・高校受験で失敗しないための秘訣・不登校の解決策・思春期の子どもの特徴・反抗期の子育て方法など。公式サイト：https://tyugaku.net/