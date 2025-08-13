この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された動画『【間違えると危険】過保護と放任は、真逆です』にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、視聴者からの相談を元に「過保護」と「放任」、そして「過干渉」の違いについて丁寧に語った。



冒頭で道山氏は「家保護と法人、これね、結構こんがらがる方が多くて」「勘違いされちゃう方結構いらっしゃるんですよね」と指摘。相談内容には「家保護と法人は違いますか？課題をやらないのは本人任せでいいですか？」という問いが寄せられたことを紹介し、過保護・放任・過干渉の定義を理解すれば「今後お子さんにどういった対応をしていけばいいかが分かるようになる」と強調した。



道山氏は、過保護の定義について「子供が望むこと、これをやってあげすぎることを過保護だよっていう風に佐々木正美先生は言っているんですね」と、児童精神科医・佐々木正美先生の考え方を引用。「僕のいつも話している過保護はこれと同じ定義になります」と説明した。一方、放任については「子供が望むことを何もしてあげていない状態」とし、二つは「真逆」と明言。さらに「過保護は、子供の要求を聞いてあげるコツ、言い方変えると最高の子育てなんですね」「一方で放任は最悪の子育て」と、両者の明確な違いを語った。



加えて、過干渉についても「子供が望んでいないことを親がやりすぎること」と定義。日常例を挙げ「子供が『もう送っていかなくていい』と言っているのに、親が無理やり送ってしまう場合は過干渉」と、視聴者が混同しがちなポイントをわかりやすく解説している。「定義が人によって違うのでややこしい」としつつも、「僕は佐々木先生と同じ言い方をしております」と軸をはっきりさせた姿勢が印象的だった。



課題をやらない場合の親の対応について道山氏は、「課題は学校の先生との約束」「やらなかったら子供は将来仕事で困りますよね」と、課題遂行の重要性を強調。基本方針として「本人任せでいいかっていうと、これ本人に任せておいてもできるようにはたぶんなりません」と切り捨て、「親がサポートしてあげることが必要です」と訴える。



具体的なステップとして1つ目は『愛情バロメーターアップ』。道山氏は「子供が望むことをどんどんやってあげると、愛情バロメーターが上がる」、2つ目は「課題ができない理由を話し合う」、3つ目は「改善を繰り返してできるようになるまでサポートする」ことを挙げた。



動画の締めでは「そのサポートをぜひしてあげてください」と保護者に呼びかけ、「過保護・放任・過干渉の違いを知って対応を変えることが大切」とメッセージを送った。