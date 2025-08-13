この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『人間は、それぞれ一生懸命生きている中で、違っていく。』にて、脳科学者・茂木健一郎さんが、人間社会やコミュニケーションについて独自の視点から語った。茂木さんは「人生とか世の中にはなんでこんなことがあるんだろうと、思うようなことがあったりするじゃないですか」と切り出し、異なる文化や社会、さらには個人が生きる文脈の違いについて着目。例えば「同じ社会の中でも、ちょっとこの人どうしてこうやって生きてるんだろうとか、なんでこんな価値観なんだろう」と疑問を抱いた経験を語った。



茂木さんは、人間同士のすれ違いやイデオロギーの対立、エコーチェンバー現象なども、「結局それぞれの人は一生懸命生きてるだけなんだと思うんですよ」と一刀両断。一見“違う”と感じる他者の価値観や生き方であっても、その人の持って生まれたものや、生育環境、社会の文脈の中で「こうやるとより生きられる」と信じ、必死に日々を送っているのだと強調した。



また、「独裁者の人も一生懸命生きてるだけなんだよきっと」と、立場や行動、それらの背景にある思いや事情を想像してみせた。「一つの解ではないっていうところがこの面白いところで」「そのことを考えないと人間同士、僕は分かり合えないなと思う」と、コミュニケーションや理解の本質に踏み込んだ。



最後は「俺も俺で一生懸命生きてるし、これを見てる皆さんもそれぞれ生きてるだけだと。ただそれが答えが一つではないってことと、ひょっとしたらなんか経験とか知恵が足りないってこともあるかもしれないし、それはみんなそうだから」と語り、「そこでおいてはみんな人間は等しいんだろうなって。ただ一生懸命生きてるって事実があるってことなんだと僕は思う」と動画を締めくくった。