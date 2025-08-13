家族の記憶＜２＞俳優・玉木宏さんと祖父・武雄さん（上）

史上最多の犠牲者を出した第２次世界大戦が終結して間もなく８０年となる。

戦争体験者が年を追うごとに減っていく中、最も身近な存在である家族は体験者の生きざまや思いをどのように受け止め、語り継ごうとしているのか。家族に刻まれた戦争の記憶をたどる。

◇

〈露兵二名之墓〉。日本海に浮かぶ西ノ島（島根県・隠岐諸島）の共同墓地の一角に、高さ１メートルほどの墓が立つ。日露戦争の日本海海戦（１９０５年）で流れ着いたロシア兵を、島民らが金を出し合って弔った。

俳優の玉木宏さん（４５）の祖父、武雄さん（２０２４年に１０２歳で死去）は晩年まで、この墓を守り続けた。武雄さんは過酷なシベリア抑留の体験者だ。帰国後に墓守になった祖父の心情を知った玉木さんは語った。

「人としての優しさがすごく感じられる。人間捨てたもんじゃない」

極寒の中での労働

島で生まれ育った武雄さんは、太平洋戦争が開戦する直前の１９４１年１２月１日、２０歳で旧陸軍歩兵第２１連隊に入った。４２年３月から中国大陸を転戦し、満州（現中国東北部）の主要都市、奉天（現瀋陽）で終戦を迎えた。武装解除後にシベリアに連行され、４５年１０月にチタ州（現ザバイカル地方）で抑留生活が始まった。

武雄さんが後に島の住民らに問わず語りで漏らした話を総合すると、厳しい日々の一端が見える。

当初は夜露をしのげる建物がなく、天幕での生活。空腹を野草やキノコで紛らわせ、松やシラカバなどの山林伐採に従事した。真冬の気温はマイナス４０度。防寒服はあっても寒さで体がしびれ、切った木や小便は一瞬で凍った。仲間のうち約３５０人が、最初の冬を越せずに命を落とした。

約２年間の抑留を終え、４７年１０月、古里に戻った。

「祖国に帰りたい思いは一緒」

島で暮らし始めた武雄さんは、いつの頃からか毎日朝夕にロシア兵の墓に通い、草取りなどの手入れをするようになった。供えるためのシキミは自身の畑で育てた。

玉木さんは子どもの頃、暮らしていた名古屋市から毎年夏休みに島を訪れ、１週間ほど過ごした。武雄さんと一緒にシキミ取りに出かけ、ロシア兵の墓に水をかけて供養する様子を近くで見ていた。しかし、その理由を尋ねたことはなかった。「本当に日常過ぎて。あえて聞いてみようという感覚もなかった」

しかし、地元住民らに問われると、武雄さんは決まって答えた。「いち人間として祖国に帰りたいという思いは一緒。ここに眠るロシア兵は、帰りたくても帰れなかった。生きて帰って来ることが出来た感謝の気持ちを込め、せめて墓の世話はしてやりたい」。抑留の恨みは口にしなかった。

武雄さんは、玉木さんら家族に抑留の体験をほとんど語らなかった。晩年、入所する施設で記した短い文章からは、その心情の一端がうかがえる。〈捕虜になったら腹を切るか舌をかんで自殺しろと教育を受けていた。捕虜になって帰って来たので恥ずかしく、誰にも話した事は無かった〉

玉木さんは読売新聞の取材で、家族が知らずにいた武雄さんの一面を知った。「いわゆる相手国の方々も一つの命には変わりない。誰であろうと、優しく迎え入れるという姿勢は素晴らしいな」。恩讐（おんしゅう）を超えた無償の行動は、家族の歴史にしっかりと刻まれただけでなく、海を越えたロシアでも語り継がれている。

墓参りしたロシアの子ども

２０１３年４月、ロシア・ウラジオストクの子どもらが島を訪れ、ロシア兵の墓に手を合わせた。その姿を見た武雄さんの目から涙があふれた。「ここをずっと掃除しているけども、ここにロシア人が来たのは初めてだ。今まで生きてきて無駄ではなかった」

地元の国際交流団体「あしたばの会」代表の佐倉真喜子さん（８９）が「ロシアの人が来てくれてよかったですね」と声をかけると、武雄さんは口にした。「わしよりも、ここに眠っているロシア兵がどげに喜んどったら（どんなに喜んでいることか）」

博愛の精神は映画に

子どもらと訪れていたウラジオストク在住のエレーナ・アンドレエワさん（５０）は、通訳を通じて武雄さんの言葉を聞き、その「人類愛」に心を動かされた。

エレーナさんには、日本人抑留者と不思議な縁があった。祖父母は、極東の沿海地方で製材所の仕事をし、抑留者とも一緒に働いていた。ある日、幼い娘が高熱を出した時、抑留者の医師が処置してくれ、命を取り留めたという。祖父母宅には、その医師が描いたという桜の絵が飾られていた。

祖父母の影響で、エレーナさんは日本が好きになった。１３年４月に子どもらを島に連れてきたのは、日本の歴史や文化を紹介する活動の一環でもあった。

武雄さんの行動を知り、記録に残したいとの思いに駆られた。島の人たちとロシアの交流を追ったドキュメンタリー映画「海を越える愛」を制作するため、１８年に撮影で、武雄さんが入所する養護老人ホームを訪ねた。武雄さんは「話を聞いてくれる人がいるとは思わなかった」と、せきを切ったように語り出した。

「日本のためなら死んでもいい」との教育を受けていたこと、満州（現中国東北部）からシベリアに連行される途中に大きなヒョウが降ってきたこと……。そして、「人間はみな平等。兵士は国のため、義務を果たしに戦地に行くが、戦争をしたいわけではない。戦争は繰り返してはならない」と語気を強めた。２０分の予定だったインタビューは、２時間に及んだ。

２０年に完成し、札幌国際短編映画祭に出品したほか、沿海地方の各地で上映会も開催している。

２２年に始まったウクライナ侵略などで日本とロシアの交流は難しくなっている。エレーナさんはオンラインの取材で、「武雄さんは勇気をくれた人、愛の人だ」と語り、「交流が再開できることを心から強く願っている」と力を込めた。

「あしたばの会」も今年１月、交流の歴史を描いた絵本「だんだんスパシーバ」を作った。武雄さんが「タマキじいちゃん」として登場し、語る。〈死んだら敵国なんてない。島の皆さんの博愛の精神なんだよ〉

つないだ命

玉木さんは、映画や絵本の中の武雄さんの姿に触れ、「こうやって誰かに何かを伝えようとしている祖父の姿はすごく新鮮で、やはり生きている間にちゃんと、もっと深く聞きたかったな」と後悔をにじませた。

玉木さんは、終戦の日の８月１５日に全国公開される映画「雪風 ＹＵＫＩＫＡＺＥ」で、多くの命を救い、主力駆逐艦の中でほぼ唯一、大きな損傷なく終戦を迎えた「奇跡の駆逐艦」雪風の乗組員を演じる。

玉木さんは今回の映画を「『生きる』『後世へつなぐ』という強いメッセージが込められている」と語る。だからこそ、戦禍や抑留をくぐり抜け、生きて帰ってきた武雄さんに感謝する。

「祖父が何かの形で命を落としていたら、僕は当然ここにはいない。つながっているものを想像するとありがたい。厳しい時を経て、生き延びて命をつないでくれたからこそ今がある」。時代、国境、立場を超えて、次の世代へとつないでいきたい生きざまがある。

◇

松江支局 佐藤祐理、大阪社会部 飯田拓、編成部 望月尭之、デザイン部 石崎紬音が担当しました。