スマホの容量不足を解決！自動バックアップ充電器「Qubii Power」の新色
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、充電器との一体型で、スマホを充電しながら自動バックアップできる、累計販売100万個突破のQubiiシリーズ最新モデル「Qubii Power（型番：400-ADRIP015BK）」の新色ブラックを発売した。
■急速充電しながらスマホの写真・動画を自動バックアップ
急速充電しながらスマホの写真・動画を自動バックアップできるPD充電器＆カードリーダー「Qubii Power」。スマホの容量不足をこれ1台で解決。大切なデータを寝ている間に急速充電しながら自動でバックアップできる。かんたん3ステップですぐ使えます。1.microSDカードを入れる、2.コンセントに接続、3.スマホに接続するだけ。
バックアップしながらでもスマホを使用することができる。ネットを使わず、月額費用がかからず、パソコン不要で安心・便利だ。
今までのQubiiシリーズは別で充電器が必要でしたが、Qubii Powerは充電器一体型。一体型なので見た目がスッキリしている。
筐体は充電器一体型でコンパクトサイズのため、付属のポーチでの持ち運びにも便利だ。
専用アプリ「Qubii Pro」を使用することで、接続するたびに自動でデータをバックアップできる。iPhone、iPadで使用する際、「ファイルアプリ」との連携に対応し、iPhone内にあるファイルを「Qubii Pro」アプリに移動することができる。
保存できるデータの種類は以下の画像の通りです。iCloudからの移行もできる。
※Facebook、InstagramのバックアップはMeta社の仕様変更により現在利用できない。
※X（旧Twitter）のバックアップは有料ですがバックアップ可能だ。
本製品のケーブル差込口は、USB Type-Cポートを採用している。USB充電器としてはPD45W急速充電に対応しており、iPhone/iPad/Androidを急速充電するだけでなく、低電力なノートPCにも使用できる。コンセント部分は折りたためるので収納＆持ち運びしやすい。
新色のブラックと、ホワイトの2色から選べる。microSDカードとのお得なセット品も用意している。
Apple社 MFi認証（Made For iPhone/iPad）取得品。10年間の長期保証で安心だ。
※1年間は弊社での保証。以降はメーカーでの保証となる。
■スマホを充電しながら自動バックアップできる「400-ADRIP015BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■モバイルに関連した記事を読む
・出張や旅行におすすめ！MagSafe対応スマホスタンド
・「貼る」「置く」「持つ」を一台に！新発想スマホスタンド
・iPadをノートPCのように使える！iPadケース付きキーボード
・C Channel × アドインテがタッグ！インフルエンサー×購買データで“売れるSNS・デジタルサイネージメディア”を加速
・片手で着脱！電動MagSafeスタンド
■急速充電しながらスマホの写真・動画を自動バックアップ
急速充電しながらスマホの写真・動画を自動バックアップできるPD充電器＆カードリーダー「Qubii Power」。スマホの容量不足をこれ1台で解決。大切なデータを寝ている間に急速充電しながら自動でバックアップできる。かんたん3ステップですぐ使えます。1.microSDカードを入れる、2.コンセントに接続、3.スマホに接続するだけ。
バックアップしながらでもスマホを使用することができる。ネットを使わず、月額費用がかからず、パソコン不要で安心・便利だ。
今までのQubiiシリーズは別で充電器が必要でしたが、Qubii Powerは充電器一体型。一体型なので見た目がスッキリしている。
筐体は充電器一体型でコンパクトサイズのため、付属のポーチでの持ち運びにも便利だ。
専用アプリ「Qubii Pro」を使用することで、接続するたびに自動でデータをバックアップできる。iPhone、iPadで使用する際、「ファイルアプリ」との連携に対応し、iPhone内にあるファイルを「Qubii Pro」アプリに移動することができる。
保存できるデータの種類は以下の画像の通りです。iCloudからの移行もできる。
※Facebook、InstagramのバックアップはMeta社の仕様変更により現在利用できない。
※X（旧Twitter）のバックアップは有料ですがバックアップ可能だ。
本製品のケーブル差込口は、USB Type-Cポートを採用している。USB充電器としてはPD45W急速充電に対応しており、iPhone/iPad/Androidを急速充電するだけでなく、低電力なノートPCにも使用できる。コンセント部分は折りたためるので収納＆持ち運びしやすい。
新色のブラックと、ホワイトの2色から選べる。microSDカードとのお得なセット品も用意している。
Apple社 MFi認証（Made For iPhone/iPad）取得品。10年間の長期保証で安心だ。
※1年間は弊社での保証。以降はメーカーでの保証となる。
■スマホを充電しながら自動バックアップできる「400-ADRIP015BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■モバイルに関連した記事を読む
・出張や旅行におすすめ！MagSafe対応スマホスタンド
・「貼る」「置く」「持つ」を一台に！新発想スマホスタンド
・iPadをノートPCのように使える！iPadケース付きキーボード
・C Channel × アドインテがタッグ！インフルエンサー×購買データで“売れるSNS・デジタルサイネージメディア”を加速
・片手で着脱！電動MagSafeスタンド