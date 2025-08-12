「フィットネス宅配」が新たなトレンドに、杭州などで大流行―中国

中国東部の浙江省では夏休みの期間中、スポーツ消費市場で「フィットネス宅配」サービスという新たなトレンドが盛り上がっています。

スマートフォンで予約すれば、専門のコーチが器材を持って顧客の自宅を訪れ、体力トレーニングや高校入試での体育の点数向上、体型の改善、ダイエットなど、個別化されたサービスを提供してくれます。

浙江省海寧市の25歳の起業家である楊崢毅氏は「わが社が提供しているのは柔軟で機動的なプライベートコーチサービスです。コーチはお客様の住むマンションに行って指導したり、お客様をスポーツ公園などの屋外の場所まで送迎することもします。天気が悪ければ、クラブに来てトレーニングを受けることも可能です。従来のグループレッスンのようなやり方は効果が限られている上、（フィットネス宅配サービスを受けるお客様が未成年者の場合の）保護者は送迎時間にも拘束されます。フィットネス宅配サービスはトレーニングの効果を向上させると同時に、保護者の時間を節約します」と説明しました。7月に夏休みが始まって以来、同クラブはすでに30人以上の顧客を受け入れました。年齢層は幼稚園児から中高校生までさまざまとのことです。

一緒にトレーニングを受けている2人の中学生は同級生です。うち1人は、「このフィットネスコースは母が手配してくれました。夏休みを利用して専門的なスポーツのトレーニングを受けて、成長や発育を促進したいです。クラスメートを誘って一緒に参加しています。プロのコーチの指導を受けて、安全で効果的に身体を鍛えることができますし、運動によるけがも避けられます」と話しました。

宅配フィットネスサービスでは、現役を引退した国の一級アスリートや国家級スポーツ学院で専門の教育を受けたトレーナーが専門知識などの強みを生かして携わっています。（提供/CRI）