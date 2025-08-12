この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎「こういう旅ランもありますよ」博多駅買い物ランのリアルな暑さ体験を語る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「#旅ラン 暑い博多、駅までお買い物ラン」で、脳科学者の茂木健一郎さんが博多の街をランニングしながら、暑さの中でのリアルな体験や街の魅力を語った。動画は午後6時過ぎの博多の様子からスタート。「今日は新幹線のチケットを買っておかなくちゃいけないんで、駅の方に向かってます」と目的地を明かした。



茂木さんは博多駅や駅周辺の様子を伝えながら、「ランニングの格好で来るっていうのが、なかなかでございますが、博多だな」と普段体験できない旅ランならではの街の様子をコメント。また、博多で見かけた「モヒカンラーメン」にも触れ、「昔ね、堀江貴文さんが行かれた、久留米のお店に行きました」「友情の証として、久留米のモヒカンラーメン本店に行ったことがありましたね」と、友人との思い出話も交えてその土地に親しみをにじませた。



新幹線のチケット購入を済ませた後は、「博多駅の逆側に来てます。やっぱり、日没近くなってきてるけど、まだ暑いですね」と、日暮れにもかかわらず続く夏の暑さに言及。「結局、新幹線のチケットを買ってね、それでコンビで買い物して、こういう旅ランもありますよ」と、旅とランニングの両立スタイルや、日常に溶け込む旅の魅力を独自の視点で語った。



動画の最後には「福岡の夜は、暮れてきましたけども、まだまだ暑いぞ。夏が続きますね。また福岡、博多走りたいと思います」と締めくくり、次の挑戦への意欲を見せていた。