倉科カナ、ウエディングドレス姿で“夫”と2ショット「綺麗すぎる」「やっぱ妬けるな」 肩を抱いてニッコリ
俳優の倉科カナ（37）が11日、自身のインスタグラムを更新。TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』（毎週日曜 後9：00）で夫役を演じた浜野謙太（44）との2ショットを公開した。
【写真】”夫”の肩抱きニッコリ、ウエディングドレス姿の倉科カナ
同作は、病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンターテインメント。主演を務める松本潤は、キャリア30年目にして自身初となる医師役に挑戦する。浜野演じる安城耕太は糖尿病が通院中。そして、倉科は夫をサポートする妻の早智を演じる。
倉科は「#19番目のカルテ」のハッシュタグとともに、「共演の多いハマケンさんとオフショット！」と紹介し、ウエディングドレス姿で浜野の肩を抱く2ショットをアップした。
この投稿に「ベストカップル賞ですね」「綺麗すぎる」「ウェディングドレス姿が素敵でした」「やっぱ妬けるな」といったコメントが寄せられた。
