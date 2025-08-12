À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥×¡¼¥Á¥óÏªÂçÅýÎÎ¤È¤Î¡Ö¥¢¥é¥¹¥«²ñÃÌ¡×
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥×¡¼¥Á¥óÏªÂçÅýÎÎ¤¬£±£µÆü¡¢¥¢¥é¥¹¥«¤ÇÀ¤³¦¤¬ÂçÃíÌÜ¤Î²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡££´Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤òÀµ¼°¤Ë´ØÍ¿¤µ¤»¤º¤ËÊ¶Áè½ª·ë¤Î¾ò·ï¤òÃç²ð¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤Ê´Æ»ë¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñÃÌ·èÄê¸å¤Î£±£°Æü¡¢¥Ð¥ó¥¹ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¤Ï£Æ£Ï£Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÊÆ¥íÂçÅýÎÎ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë£³¤«¹ñ¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢Æü»þ¤ä¾ì½ê¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Î¼óÇ¾¤Ï¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È²¤½£ÁÐÊý¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÍø±×¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÅ£¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡²ñÃÌ¾ì½ê¤¬¥¢¥é¥¹¥«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¾ÝÄ§Åª¤À¡£
¡¡¥í¥·¥¢»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢Â¦¤Ï²ñÃÌ¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥Þ¡¢¥Ð¥Á¥«¥ó¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤È¤¤¤Ã¤¿¸õÊäÃÏ¤òµñÈÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥é¥¹¥«¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Âè»°¹ñ¤¬¼«¹ñ¤Î£Ð£Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤òµñÀä¤·¡¢Âè»°¹ñ¤ò²ð¤µ¤Ê¤¤Ä¾ÀÜÅª¤ÊÊÆ¥í²ñÃÌ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¥¢¥é¥¹¥«¤Ï£±£¸£¶£·Ç¯¤Þ¤Ç¥í¥·¥¢ÎÎ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¥¯¥ê¥ß¥¢ÀïÁè¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤ÇºâÀ¯¤¬¤Ò¤ÃÇ÷¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÇäµÑ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÆ¥í¤¬ºÇ¤â¹ñ¶¤òÀÜ¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¥í´Ø·¸¤ò¿·¤¿¤Ë°ìÊâ¿ÊÅ¸¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¤È²ò¼á¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î²ñÃÌ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Á°½Ð»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢·³¤Ï¸½ºß¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎÎÅÚ¤ÎÌó£µÊ¬¤Î£±¤òÀêÎÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹ÛÊª»ñ¸»¤ä»º¶È¤¬Ë¤«¤Ç¡¢²¤½£ºÇÂç¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÎÅÚ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î²ñÃÌ¤ÏÄäÀï¹ç°Õ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼çÍ×µÄÂê¤ÏËÌ¶Ë·÷¤Ë¤ª¤±¤ë·ÐºÑ¶¨ÎÏ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁËÌ¶Ë³¤¹ÒÏ©¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ñ¸»¤ª¤è¤Ó¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎºÎ·¡¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëà¥Ç¥£¡¼¥ë¤ÎÅ·ºÍá¤³¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë´Ý¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÉ¾²Á¤¬¤¬¤¿Íî¤Á¤È¤Ê¤ë´í¸±À¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï²ñÃÌ¤¬¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñÂ¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£¶²ó¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌÆ±ÍÍ¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ÎÏÃÂê¤ò¤½¤é¤·¡¢ÀïÁè¤ò·ÑÂ³¤·ÎÎÅÚ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÆÈÎ©¤ò¼é¤êÈ´¤¯±ÊÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤Î¹½ÃÛ¤Ç¤¹¡£¹ª¤ß¤Ê¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë´Ý¤á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¥Ç¥£¡¼¥ë¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£