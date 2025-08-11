この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

道山ケイ「休日の子供との過ごし方で人生が決まる」―親も子も無理せず夢を育む秘訣を語る

YouTubeチャンネルで思春期の親子関係や子育てノウハウを発信する思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、「【夏休み必見】休日の子供との過ごし方！相手をするのが疲れるときのオススメ対応法」と題した動画を公開。動画内では、近年部活や課外活動が減少し、休日の親子の過ごし方について悩む家庭が増えていることを踏まえて、「休日の過ごし方でお子さんの人生が決まるとも言える」とその重要性を語った。



道山氏は、「おすすめの過ごし方」として三つのポイントを提示。「夢ややりたいことを見つける活動」「学校以外の友達と遊ぶ」「テスト前は勉強に集中する」ことを挙げ、「普段の日常とは違った活動をさせることで、驚きや感動が将来の夢につながる」と実体験を例に解説した。特に、親がサポートすることで子供の世界が広がるが、「やりすぎてしまうと親も疲れてしまう」と、過度な負担には注意を呼びかけた。



また、「親も仕事や家事で忙しく、正直疲れますよね。どうしたらより疲れずに過ごせるか」という現実的な視点も。「親も楽しめる活動を優先すると、一石二鳥で疲れにくい」と提案。例えば、親子で関心が重なるスポーツ観戦などを例示し、「自分の休みたい時間も適度に設けるのが大切」とアドバイスした。



もし体力的・精神的に限界を感じた場合は、「気持ちを無理せず、子供に伝えてください」と強調。「必要のない時は友達と遊んでもらう、外部サービスを利用するなど工夫すれば、親の休息も確保できます」と提案した。そのうえで、「子育て、家事、仕事、自分自身の休養…全部のバランスが取れていることがうまくいく秘訣」とまとめた。



動画のラストでは、「なかなか思春期は親子関係の調整が難しい」としたうえで、自身が無料提供する「思春期の子育て講座」への参加を勧め、「楽しく無理なく、親子関係を深めていきましょう」と締めくくった。