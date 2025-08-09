JAL（日本航空）が2026年9月1日から10月9日搭乗分において、とある条件を満たした乗客に対し「国内線片道一律4950円」のタイムセールを実施します。

全国どこでも「4950円！」

JALの機体（乗りものニュース編集部撮影）。



同社は2025年2月予約・発券・搭乗分から、国内線の新規運賃「JALカードスカイメイト」を設定。これは、25歳以下のJALカード会員・かつ当日予約限定の運賃で、通常時でも非常に手頃にJAL便を利用できます。今回のセールはこの「JALカードスカイメイト」対象者に対してのキャンペーン運賃となり、当日購入となる性質上、購入期間も9月1日〜10月9日となります。

今回の「4950円」キャンペーンの実施をJALの公式アカウントで確認したSNSユーザーからは「えぐいえぐいえぐいえぐい神神神神神」「はい神セール来ました」「これは救世主です」「9/1からなの激アツ」「JALさん一生ついていきます」といったコメントが寄せられています。

