この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「カッサを使った眼精疲労を楽にする方法！Asherahメソッド健康法」と題した新動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自宅でも簡単にできるカッサを使った眼性疲労ケアのコツと注意点を丁寧に解説した。



冒頭で片岡氏は、「お家にカッサがあっても使い方がわからないという方が多いと思う」と語り、特にお勧めのテラヘルツ素材のカッサがなくても、手元にあるもので代用できるとする柔軟な視点を提示。「形はいろいろですが、あまり丸すぎずシャープすぎない“適度に丸い”部分を使うのがおすすめ」と、初心者にもわかりやすいように道具選びのポイントを説明した。



具体的なケア方法としては、「まず黒目の下の少しへこむ部分に、丸い部分を優しく当てて軽く押す、緩めるを5回繰り返す」ことを推奨。続けて、「眉毛の真ん中あたりのくぼみにも、斜め上方向を意識して優しく体重をかけて押す。これは10回くらいやると良い」と実演も交えて伝えた。



片岡氏は「眼性疲労や頭痛があると、つい強くやりがちだが、くれぐれも優しくやってあげるのがポイント」と強調。また、「強すぎると視神経を傷つける恐れもあり逆効果。本当に優しく行うだけで十分です」と独自の見解を示し、「テラヘルツのカッサがあれば炎症を抑える効果もあるが、無理に力を入れる必要はない」と注意を促して、動画を締めくくった。