YouTubeチャンネル「【夏休み明けテスト対策】中１，中２，中３別でわかりやすく解説しました【元中学校教師道山ケイ】」にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが、中学生を持つ親子に向けて「夏休み明けテスト」の具体的な対策方法を伝授した。



動画冒頭で道山さんは、「夏休み明けテスト対策のやり方がわからない。こんな悩み持っていないでしょうか」と問いかけ、中学生が直面しがちな悩みや、親がサポートする上でのポイントについて言及。多くの学校で9月頃に行われるこのテストについて、「間違ったやり方で勉強してしまうと、本当にね、努力が結果に結びつかず、3年生の場合は受験に大きな影響を及ぼしてしまう」と警鐘を鳴らした。



道山さんはまず、「夏休み明けテストがどれくらい成績に影響するか」について、「僕の経験上、『通常のテストと全く同じ割合で点に含める』学校が結構多かった」と実情を紹介。「内申点につながる可能性は非常に高いので、しっかり勉強をしていくようにしてください」とアドバイスした。



続けて学年別の対策を解説。中学1年生には「この1学期でわからなかったところをなくすようにして復習するのが一番大事」とし、特に数学と英語は「1学期の内容が理解できていないと2学期以降の授業についていけなくなる」と重要性を強調。「課題を最低でも3回繰り返す」、もしくは「問題集や市販教材などを繰り返し使う」ことを勧めた。



中学2年生については「クラブ活動と勉強、時間配分がカギ」と述べ、「部活が始まる前や終わった後の隙間時間に勉強するなど、あらかじめスケジュールを決めておくと良い」と実践的なアドバイス。「余裕があれば1年生の復習もしておくと完璧」とした。



受験を控えた中学3年生には、「夏休み明けテストの対策と、受験対策を両立するのが最も効率的」と提案。「受験勉強そのものが夏休み明けテストの範囲と重なるケースが多いので、『一石二鳥』の勉強を進めていくことを意識してみてください」と力説した。



動画の最後には、「もうちょっと細かい説明は、ホームページにまとめてあります。よかったら概要欄からこちらもチェックしてみてください」と締めくくり、悩める親子に追い風となるアドバイスを送った。