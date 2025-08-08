『ペット2』金ローで9.5放送決定！ バナナマンや伊藤沙莉らが吹替出演
アニメ映画『ペット2』（2019）が、『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）にて9月5日に放送されることが決まった。
【写真】バナナマン設楽が声を務めるマックスがかわいい！ 『ペット2』キャラ達
本作は、『ミニオンズ』『SING／シング』を生み出したイルミネーション作品のシリーズ第2弾。“飼い主がいない間、ペットは何をしているの？”という、飼い主にはなかなか見られない秘密の世界を描いた前作から、さらにパワーアップ。ペットたちが街へ飛び出し大暴れする。
テリア系雑種犬マックスの飼い主ケイティが結婚し、息子のリアムが誕生。マックスはリアムを我が子のようにかわいがるあまり、いつも不安でいっぱいになってしまう。
さらに、臆病で心配性のマックスは、家族旅行で訪れた田舎で、これまで経験したことのない世界に直面する。
同じ頃、マックスの仲間たちにも新たな事件が勃発。元気いっぱいのギジェットはマックスの大切なおもちゃを取り返すため、ネコになりきってネコ社会へ潜入。前作では悪党だったうさぎのスノーボールは、シーズー犬のデイジーに助けを求められ、スーパーヒーローとして悪徳サーカス団からトラの赤ちゃんを救出しようとするが…？
三つの物語が同時進行で展開され、やがてひとつにつながって驚きの大団円を迎える。
吹き替えは、マックス役を設楽統（バナナマン）、雑種犬デューク役を日村勇紀（バナナマン）、スノーボール役を中尾隆聖、ポメラニアンのギジェット役を沢城みゆき、シーズーのデイジー役を伊藤沙莉、農場犬ルースター役を内藤剛志、悪徳サーカスの団長セルゲイ役を宮野真守、ケイティ役を佐藤栞里が務める。
アニメ映画『ペット2』は、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて9月5日21時放送（本編ノーカット）。
