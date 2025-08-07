¼ÂÇ³Èñ22.5km/LÄ¶¡¡¿··¿ ¥ë¥Î¡¼¡¦¥·¥ó¥Ó¥ª¥º¡Ê2¡Ë¡¡»Ô³¹ÃÏ¥¥Ó¥¥Ó¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê
¥ë¥Î¡¼¡¦¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤è¤ê¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤¤SUV¤¬¡¢¥·¥ó¥Ó¥ª¥º¡£»î¾è¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢52ps¤Î¶îÆ°ÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥ë¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÊHV¡Ë¤Ç¡¢Áí¹ç160ps¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£0-100km/h²ÃÂ®¤Ï9.1ÉÃ¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤Ï½¼Ê¬¤ÊÆ°ÎÏÀÇ½¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¾ï¤Ø¥¹¥Ã¤ÈÆëÀ÷¤à¡¡¿··¿ ¥ë¥Î¡¼¡¦¥·¥ó¥Ó¥ª¥º¡¡¥µ¥¤¥º¤Î¶á¤¤¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¿¤Á¡¡Á´161Ëç
¤¿¤À¤·¡¢4Â®AT¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥®¥¢¤òÁª¤Ù¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£D¥ì¥ó¥¸¤ËÆþ¤ì¡¢²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¿¤êÁö¤é¤»¤ë¤Î¤¬»÷¹ç¤¦¥¿¥¤¥×¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¶îÆ°ÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ï¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ç¡¢¥Ú¥À¥ë¤ÎÈ¿±þ¤â¼«Á³¤Ç³ê¤é¤«¤À¡£
¥ë¥Î¡¼¡¦¥·¥ó¥Ó¥ª¥º E-¥Æ¥Ã¥¯145 ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¹¥×¥ê¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÍÆÎÌ¤Ï¡¢1.4kWh¡£»Ô³¹ÃÏ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò²ó¤µ¤º¤¢¤ëÄøÅÙ¤Îµ÷Î¥¤òÀÅ¤«¤ËÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¡£Â¾Êý¡¢E-¥»¡¼¥Ö¡¦¥â¡¼¥É¤¬È÷¤ï¤ê¡¢½¼ÅÅÎÌ¤ò¹â¤¯ÊÝ¤Ä¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤ä±ä¡¹¤ÈÂ³¤¯ÅÐ¤êºä¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ø¤ÎÉé²Ù¤¬¹â¤¤¾ìÌÌ¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¡£
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï½¾Íè¤«¤é²þÎÉ¤ò¼õ¤±¡¢¥®¥¯¥·¥ã¥¯´¶¤¬Äã¸º¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢50km/hÁ°¸å¤Ç2Â®¤Ø¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤¿¤á¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Ï¾¯¤·¥¨¥ó¥¸¥ó¥Î¥¤¥º¤¬ÌÜÎ©¤Ä¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ë¡£
·Ú²÷¤ÊÁàÂÉ´¶¤Ç¥¥Ó¥¥Ó¡¡¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¾¯¤·¹Å¤á
¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬¤ª¹¥¤ß¤Ê¤é¡¢6Â®MT¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë1.3L¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¤Î¥Þ¥¤¥ë¥ÉHV¤¬ÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀöÎýÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢¤½¤³¤½¤³¶¯ÎÏ¤Ç¡¢Ëþ°÷¾õÂÖ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð³èÈ¯¤ËÁö¤ë¡£
¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÈÁà½ÄÀ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼SUV¤é¤·¤¯²º¤ä¤«¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿»ÑÀªÀ©¸æ¤Ë¡¢ÉÔËþ¤Ê¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ÈÀµ³Î¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥«¡¼¥Ö¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¶è´Ö¤Ç¤â±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¥ë¥Î¡¼¡¦¥·¥ó¥Ó¥ª¥º E-¥Æ¥Ã¥¯145 ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¹¥×¥ê¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤ï¤ê¤¬ÎÉ¤¯·Ú²÷¤ÊÁàÂÉ´¶¤Ç¥¥Ó¥¥ÓÁà¤ì¤ë¡£Âç·Â¥Û¥¤¡¼¥ë¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î±Æ¶Á¤«¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¥ë¥Î¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¹Å¤á¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê°ÂÄê¤·¡¢ÈèÏ«ÅÙ¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä°Â¿´´¶¤¬Áý¤¹¡£ÀÅ¼äÀ¤â¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤è¤ê¾å¤À¤í¤¦¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥¤¥ä¤Î¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹â¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£¤¤Ä¤¤¥«¡¼¥Ö¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯Ã¦½Ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢È´¤±¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¸½¼ÂÅª¤ÊÇ³Èñ¤Ï22.5km/LÄ¶¡¡Í¥¤ì¤¿²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ
Ç³Èñ¤Ï¡¢¥«¥¿¥í¥°ÃÍ¤Ç23.3km/L¡£º£²ó¤Î»î¾è¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ò·ï¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç22.7km/L¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎSUV¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÍ¥½¨¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£°ìÅÙ¤ÎËþ¥¿¥ó¤Ç¡¢ºÇÄ¹800kmÁö¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢25.0km/L¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ê¤¬¤é»î¤·¤¿¥Þ¥¤¥ë¥ÉHV¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ15.2km/L¡£¶îÆ°ÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¸ú²Ì¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¥ë¥Î¡¼¡¦¥·¥ó¥Ó¥ª¥º E-¥Æ¥Ã¥¯145 ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¹¥×¥ê¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
±Ñ¹ñ¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Ìó2Ëü8000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó546Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡£Æü»º¥¥ã¥·¥å¥«¥¤¡Êµì¥Ç¥å¥¢¥ê¥¹¡Ë¤Îe-¥Ñ¥ï¡¼¤è¤ê10¡ó¤â¤ª¼êº¢¤Ç¡¢¶¥ÁèÎÏ¤ËÄ¹¤±¤¿ÀßÄê¤È¤¤¤¨¤ë¡£
Á´ÂÎÅª¤Ê´°À®ÅÙ¤Ï¹â¤¤¡¡¸õÊä¤Ø²Ã¤¨¤¿¤¤1Âæ
Èæ³ÓÅª²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Áà½ÄÀ¤È¡¢¹âÅÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥·¥ó¥Ó¥ª¥º¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÃúÅÙÎÉ¤¯¡¢¼ÂÍÑÀ¤ÏÄã¤¯¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥ëHV¤ÏÎÏ¶¯¤¯Ç³Èñ¤âÍ¥½¨¡£½Ð¿§¤Î²Á³Ê²ÁÃÍ¤À¤È»×¤¦¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¼ÂÎÏ¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´°À®ÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£¸«¤¿ÌÜ¤âÑÛ¡¹¤·¤¯¹¥¤Þ¤·¤¤¡£Æ±¥¯¥é¥¹¤ÎSUV¤ò¤´¸¡Æ¤¤Ê¤é¡¢¸õÊä¤Ø²Ã¤¨¤Æ¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥ë¥Î¡¼¡¦¥·¥ó¥Ó¥ª¥º E-¥Æ¥Ã¥¯145 ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¹¥×¥ê¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¢þ¡§Í¥¤ì¤¿¥³¥¹¥Ñ¡¡Ç³Èñ¤ÎÎÉ¤¤¥Õ¥ëHV¡¡Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë¼ÖÆâ¶õ´Ö
¢¤¡§¾¯¤·ÆÃÄ§¤ÎÇö¤¤¸«¤¿ÌÜ¡¡ÄãÂ®°è¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥Î¥¤¥º¡¡¶¹¤¯¤Ê¤¤»à³Ñ
¥ë¥Î¡¼¡¦¥·¥ó¥Ó¥ª¥º E-¥Æ¥Ã¥¯145 ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¹¥×¥ê¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§3Ëü3055¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó644Ëü±ß¡Ë
Á´Ä¹¡§4413mm
Á´Éý¡§1797mm
Á´¹â¡§1575mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§168km/h
0-100km/h²ÃÂ®¡§9.1ÉÃ
Ç³Èñ¡§23.3km/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§97g/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1517kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§Ä¾Îó4µ¤Åû1598cc ¼«Á³µÛµ¤¡ÜÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¡ÜISG
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡§1.4kWh
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§160ps¡Ê¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¡Ë
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§38.0kg-m¡Ê¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¡Ë
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§4Â®¥»¥ß¡¦¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë