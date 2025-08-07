¥¢¥Ë¥×¥ì¡ß¥¢¥«¥Ä¥¥²ー¥à¥¹¤Î2D¸«²¼¤í¤··¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ö¥Ï¥¤¥¯ ¥Îー¥¶¥ó¥é¥¤¥Ä¡×9·î19ÆüÈ¯Çä·èÄê¡ª
¡ÖHYKE:Northern Light(s)¡×
¡¡¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Nintendo Switch/PCÍÑ2D¸«²¼¤í¤··¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡ÖHYKE:Northern Light(s)¡Ê¥Ï¥¤¥¯ ¥Îー¥¶¥ó¥é¥¤¥Ä¡Ë¡×¤ò9·î19Æü10»þ¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2,800±ß¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¥¢¥«¥Ä¥¥²ー¥à¥¹¤Ë¤è¶¦Æ±¥²ー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£2024Ç¯9·î¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2024¡×¤Ç¤Ï»îÍ·½ÐÅ¸¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²óPS5/Switch/PC¸þ¤±¤Ë9·î19Æü10»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡È¯ÇäÆü¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ï¥¤¥¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ðPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Ï¥¤¥¯Ìò¡¦¾®¸¶¹¥Èþ¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¡£Â¾¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¾Ò²ðPV¤âº£¸å½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¡ÖHYKE:Northern Light(s)¡×¥È¥ìー¥éー¡Û
