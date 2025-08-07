½÷»Ò¤Ë½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¡ÖÊ¹¤¾å¼ê¤ÊÃË¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î·±Îý£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¡ÖÊ¹¤¾å¼ê¤ÊÃË¡×¤¬¥â¥Æ¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÃË¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÊ¹¤Êý¡×¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¹¥´¥ì¥óÆÈ¼«¤ÎÄ´ºº¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö½÷»Ò¤Ë½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¡ØÊ¹¤¾å¼ê¤ÊÃË¡Ù¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î·±Îý¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¹ç¥³¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÊ¹¤¾å¼ê¡×¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«ÎÏ»î¤·¤ò¤¹¤ë
¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë½÷»Ò¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÂçÀ®¸ù¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹ç¥³¥ó¤ÏÆü¡¹¤ÎÀ®²Ì¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î¾ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤È¤Ê¤·¤½¤¦¤Ê»Ò¤¬¼«Ê¬¤Ë¤À¤±¤ÏñÁÀå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÊ¹¤¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¼«¸Ê¼çÄ¥¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ò¤È¸ÆµÛÃÖ¤¯¤Ê¤É¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë
¡ÖÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¥à¥Ã¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¸À¤¤¤¿¤¯¤Æ¤â²æËý¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òÍÞ¤¨¤ë·±Îý¤âÉ¬Í×¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤È¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¸À¤ª¤¦¡×¤Ê¤É¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¾×Æ°Åª¤ÊÈ¯¸À¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¾å¤ËÃÎÅª¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û½÷»ÒÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¸ý¤ò¶´¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³Ø¤Ö
¡ÖÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ³Ý¤±¹ç¤¤¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤íÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë½÷»Ò£²¿ÍÁÈ¤Ê¤É¤â¡¢¤¤¤¤¶µºà¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ñÏÃ¤¹¤ëÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤è¤Ã¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤Î¸«¶Ë¤á¤â½ÅÍ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¥â¥Æ¤ëÃËÍ§Ã£¤Î¡ÖÊ¹¤¯ÂÖÅÙ¡×¤ò¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿¿»÷¤ë
¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¡ØÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤¿¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º·Á¤À¤±¡ÖÊ¹¤¾å¼ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡×¤ò¸«ÇË¤é¤ì¤¿¤é¤«¤¨¤Ã¤ÆâË¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤ËÍê¤êÀÚ¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¡ÖÊ¹¤²¼¼ê¡×¤ÊÃÎ¿Í¤ËÏÃ¤·³Ý¤±¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¤¯¤µ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë
¡ÖÏÃ¤Î¹ø¤òÀÞ¤é¤ì¤¿¤é¤É¤ì¤À¤±¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë¤«¡¢·Ð¸³¤¹¤ë¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÃ¤·¤Å¤é¤¤Áê¼ê¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¡¢¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÏÃ¤¹Â¦¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤êÎ©¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡ÛÈó¥â¥Æ¤ÎÍ§Ã£¤¬·«¤ê½Ð¤¹¡ÖNGÂÐ±þ¡×¤òµÒ´ÑÅª¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ë
¡ÖË°¤¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ë»Ñ¤È¤«¤ò¸«¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤ì¤ÏNG¡Ù¤Ã¤Æ¿´¤Î¥á¥â¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡ª¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö°¤¤¸«ËÜ¡×¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢È¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤¬²ñÏÃ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢Í±×¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤Ø¤¨¡×¡Ö¤Õ¡¼¤ó¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤¢¤¤¤Å¤Á¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤¹
¡Ö¡Ø¤¨¡ª¡Ù¤È¤«¡Ø¤½¤ì¤Ç¡©¡Ù¤È¤«¤ò¶´¤à¤È¡¢´î¤ó¤ÇÂ³¤¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤¤¤Å¤Á¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¤êÁê¼ê¤ËÀè¤òÂ¥¤¹¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¦¤Ê¤º¤Êý¤äÌÜÀþ¤Ê¤É¤â¹©É×¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û½÷À¤ÎÏÃ¤Ë¶½Ì£¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢¾ðÊó¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤ë
¡Ö½÷Í§Ã£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢Î¢ÏÃ¤È¤«¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö½÷¤ÎÏÃ¤ÏÂà¶þ¡×¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¹¤²¤ëÅØÎÏ¤â¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¼è°úÀè¤È¤Î»¨ÃÌ¤Ë»È¤¨¤ë¤«¤â¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÍøÍÑ²ÁÃÍ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡ÛÃËÍ§Ã£¤ä²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤â¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¡ÖÊ¹¤Ìò¡×¤Ë²ó¤ë
¡ÖÃç¤Î¤¤¤¤Í§Ã£¤ÎÏÃ¤È¤«¤À¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤«¤éÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¾ì¿ô¤òÆ§¤à¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Ê¹¤Î®¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊ¹¤¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤ÈÌÜÅª°Õ¼±¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê»ý¤Ä¤³¤È¤¬¾åÃ£¤ÎÈë·í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²ñÏÃ¤ÎÁê¼ê¤¬ÃËÀ¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿Ã¯¤È¤â²ñÏÃ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·±Îý¤ÏÀÑ¤á¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ä¤ëµ¤¼¡Âè¤Ç¤¹¤°»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁáÂ®¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê°ÂÆ£ÈþÊæ¡Ë
¡Ú£±¡Û¹ç¥³¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÊ¹¤¾å¼ê¡×¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«ÎÏ»î¤·¤ò¤¹¤ë
¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë½÷»Ò¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÂçÀ®¸ù¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹ç¥³¥ó¤ÏÆü¡¹¤ÎÀ®²Ì¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î¾ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤È¤Ê¤·¤½¤¦¤Ê»Ò¤¬¼«Ê¬¤Ë¤À¤±¤ÏñÁÀå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÊ¹¤¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¥à¥Ã¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¸À¤¤¤¿¤¯¤Æ¤â²æËý¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òÍÞ¤¨¤ë·±Îý¤âÉ¬Í×¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤È¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¸À¤ª¤¦¡×¤Ê¤É¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¾×Æ°Åª¤ÊÈ¯¸À¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¾å¤ËÃÎÅª¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û½÷»ÒÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¸ý¤ò¶´¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³Ø¤Ö
¡ÖÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ³Ý¤±¹ç¤¤¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤íÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë½÷»Ò£²¿ÍÁÈ¤Ê¤É¤â¡¢¤¤¤¤¶µºà¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ñÏÃ¤¹¤ëÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤è¤Ã¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤Î¸«¶Ë¤á¤â½ÅÍ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¥â¥Æ¤ëÃËÍ§Ã£¤Î¡ÖÊ¹¤¯ÂÖÅÙ¡×¤ò¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿¿»÷¤ë
¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¡ØÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤¿¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º·Á¤À¤±¡ÖÊ¹¤¾å¼ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡×¤ò¸«ÇË¤é¤ì¤¿¤é¤«¤¨¤Ã¤ÆâË¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤ËÍê¤êÀÚ¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¡ÖÊ¹¤²¼¼ê¡×¤ÊÃÎ¿Í¤ËÏÃ¤·³Ý¤±¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¤¯¤µ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë
¡ÖÏÃ¤Î¹ø¤òÀÞ¤é¤ì¤¿¤é¤É¤ì¤À¤±¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë¤«¡¢·Ð¸³¤¹¤ë¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÃ¤·¤Å¤é¤¤Áê¼ê¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¡¢¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÏÃ¤¹Â¦¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤êÎ©¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡ÛÈó¥â¥Æ¤ÎÍ§Ã£¤¬·«¤ê½Ð¤¹¡ÖNGÂÐ±þ¡×¤òµÒ´ÑÅª¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ë
¡ÖË°¤¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ë»Ñ¤È¤«¤ò¸«¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤ì¤ÏNG¡Ù¤Ã¤Æ¿´¤Î¥á¥â¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡ª¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö°¤¤¸«ËÜ¡×¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢È¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤¬²ñÏÃ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢Í±×¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤Ø¤¨¡×¡Ö¤Õ¡¼¤ó¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤¢¤¤¤Å¤Á¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤¹
¡Ö¡Ø¤¨¡ª¡Ù¤È¤«¡Ø¤½¤ì¤Ç¡©¡Ù¤È¤«¤ò¶´¤à¤È¡¢´î¤ó¤ÇÂ³¤¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤¤¤Å¤Á¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¤êÁê¼ê¤ËÀè¤òÂ¥¤¹¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¦¤Ê¤º¤Êý¤äÌÜÀþ¤Ê¤É¤â¹©É×¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û½÷À¤ÎÏÃ¤Ë¶½Ì£¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢¾ðÊó¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤ë
¡Ö½÷Í§Ã£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢Î¢ÏÃ¤È¤«¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö½÷¤ÎÏÃ¤ÏÂà¶þ¡×¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¹¤²¤ëÅØÎÏ¤â¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¼è°úÀè¤È¤Î»¨ÃÌ¤Ë»È¤¨¤ë¤«¤â¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÍøÍÑ²ÁÃÍ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡ÛÃËÍ§Ã£¤ä²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤â¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¡ÖÊ¹¤Ìò¡×¤Ë²ó¤ë
¡ÖÃç¤Î¤¤¤¤Í§Ã£¤ÎÏÃ¤È¤«¤À¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤«¤éÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¾ì¿ô¤òÆ§¤à¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Ê¹¤Î®¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊ¹¤¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤ÈÌÜÅª°Õ¼±¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê»ý¤Ä¤³¤È¤¬¾åÃ£¤ÎÈë·í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²ñÏÃ¤ÎÁê¼ê¤¬ÃËÀ¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿Ã¯¤È¤â²ñÏÃ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·±Îý¤ÏÀÑ¤á¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ä¤ëµ¤¼¡Âè¤Ç¤¹¤°»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁáÂ®¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê°ÂÆ£ÈþÊæ¡Ë