この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルにて「【楽勝】夏休みの宿題1日で終わらせる方法！終わらないことはありません【元教師道山ケイ】」を公開した思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、夏休みの宿題に悩む生徒や保護者向けに、爆速で課題を終わらせるための具体的テクニックを解説した。



まず道山氏は、「夏休みの課題、なかなか終わらなくて悩んでいる子が結構多いと思います。でも、今日お話しするポイントを押さえて進めていったら、本当に瞬速で終わらせることって全然可能なんですね」と語り、学生たちの勉強停滞を一掃するための秘策に自信をのぞかせた。



そのうえで第一に強調したのは「勉強場所を変えよう」というポイント。道山氏は「自宅でだらだら勉強している子は、なかなか進まないです」と指摘し、塾の自習室や図書館など“勉強せざるを得ない環境”に身を置くことを推奨。「どうしても自宅学習なら、誘惑を避けるため机の上を徹底して片付けてほしい」とアドバイスした。



さらに最大のコツとして、「わからない問題はどんどん飛ばすことが重要」と明言。「極端な話、3秒考えてわからなかったら飛ばす。これぐらいの感覚で進めるといい」と、従来の“すべて完璧に解こうとする”姿勢を一蹴。「わからないものを友達に聞くのもアリ。ただ、わからないところは無理に埋めなくても正直に提出すればいい」として、「答えが配布されているなら写してしまえばいい」と現実的な選択肢を提示した。



また、工作や読書感想文といった手間のかかる課題への取り組み方として「お父さんお母さんに協力してもらうのが一番の近道」とし、「例えばポスターはあるポイントを押さえれば、誰でも1時間で終わる」と具体例も紹介。「親子で取り組めば、効率もやる気もアップする」と家庭の協力の重要性についても力説した。



最後には、「夏休みの宿題は2学期の成績に大きく影響します。余裕があれば繰り返し復習して頭に叩き込もう」と真っ当なアドバイスも忘れず、「もっと細かいテクニックは私のホームページでまとめています」と締めくくった。夏休みを効率良く、そして有意義に過ごしたい学生・保護者には必見の内容となっている。