¡ÖGemini 2.5 Pro¡×¤È¡ÖGemini 2.5 Flash¡×¡¢»Å»ö¤Ç»È¤¦¤Ê¤é¤É¤Ã¤Á¡©
Lifehacker 2025Ç¯6·î2Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
Google¤ÎºÇ¿·AI¥â¥Ç¥ë¡ÖGemini 2.5 Pro¡×¤È¡ÖGemini 2.5 Flash¡×¡£
¤É¤Á¤é¤â¤¹¤´¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢·ë¶É¤É¤Ã¤Á¤¬»Å»ö¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¡©¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºÇ¿·AI¤ÎÆÃÄ§¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éAI¤òÀÑ¶Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤Êý¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿äÏÀÎÏ¡×¤¬¹â¤¤¡ªÌµÎÁ¤Ç»î¤»¤ë¡ÖGemini 2.5 Pro¡×
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖGemini 2.5 Pro¡×¡£
Gemini 2.5 Pro¤ÎºÇÂç¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¿äÏÀÎÏ¡×¡£
Google¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â¥ß¥¹¤¬¸º¤ê¡¢¤è¤ê¥í¥¸¥«¥ë¤Ç¡¢Ê¸Ì®¤òÍý²ò¤·¤¿²óÅú¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î²óÅú¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬É¾²Á¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖLMArena¡×¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ãæ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¾ðÊó½èÍýÇ½ÎÏ¤Î¿Ê²½¤¬¤¹¤´¤¤¡ª ËÜ1ºý´Ý¤´¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸¦µæÏÀÊ¸¤äÂçÎÌ¤Î¥³¡¼¥É¤ò°ìÅÙ¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤ÆÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ»È¤¨¤ëAI¤Ê¤é¡ÖGemini 2.5 Pro¤¬ºÇ¹â¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£ÍýÁÛ¤Î¿äÏÀ¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤ë5¤Ä¤ÎÍýÍ³ | ¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥«¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
Ê£»¨¤Ê·ÀÌó½ñ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢²áµî¤ÎÍúÎò¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿´ë²èºî¤ê¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºî¶È¤ò¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Gemini Pro¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ê¢¨ÌµÎÁ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï°ìÉô¥ì¡¼¥ÈÀ©¸Â¤¢¤ê¡Ë¡£ ÍÎÁÈÇ¤Î¡ÖGemini Advanced¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»ÈÍÑ´¶¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¥¿¥À¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¡©Google¤ÎºÇ¿·AI¡ÖGemini 2.5 Pro¡×¤µ¤Ã¤½¤¯»î¤·¤Æ¤ß¤¿ | ¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥«¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÎÂ®ÅÙ¤¬Ì¥ÎÏ¡ª¡ÖGemini 2.5 Flash¡×¤Î»È¤¤¤É¤³¤í
°ìÊý¡¢¡ÖGemini 2.5 Flash¡×¤Ï¡¢Pro¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤è¤êÁá¤¤±þÅú¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¥µ¥Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤âÎÉ¹¥¡×¤Ç¤¹¡£Flash¼«¿È¤ËÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸¾Ï¤ÎºîÀ®¡¦À¸À®¡Ê¥á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥í¥°µ»ö¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢´ë²è½ñ¤Ê¤É¡ËËÝÌõ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°»Ù±ç
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥µ¥¯¥Ã¤Èºî¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¤ÈÀ°Íý¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¡¼¥º¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤ì¤ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Flash¼«¿È¤âÇ§¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡Ê¸¡º÷¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡Ë¡¢¿Í´Ö¤Î¿¼¤¤´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿È½ÃÇ¡¢Ì¤ÍèÍ½Â¬¡¢¥¼¥í¤«¤é²¿¤«¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢Flash¤Î¸Â³¦¤È¤·¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Öºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ËºÇÂ®¤Ç±þ¤¨¤ëGemini 2.5 Flash¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¶ì¼ê¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿ | ¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥«¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
Gemini 2.5 Pro¤È2.5 Flash¡¢»È¤¤Ê¬¤±Êý¤Ï¡©
¤Ç¤Ï¡¢Gemini 2.5 Pro¤ÈFlash¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖGemini 2.5 Pro¡×¤Ï¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤Î²ò¼á¡¢Ë¡ÅªÊ¸½ñ¤ÎÆÉ²ò¤Ê¤É¾ðÊó½èÍýÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÂç³èÌö¡£
¤Þ¤¿¡¢²èÁü¤ä¥°¥é¥Õ¤ò´Þ¤à¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Î¹ü»ÒºîÀ®¡¢Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÈÍ×Ìó¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¾ðÊó¸»¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÆ¶»¡¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡ÖGemini 2.5 Flash¡×¤Ï²ñµÄ¤Î¥¢¥¸¥§¥ó¥ÀºîÀ®¡¢¥á¡¼¥ë¤ÎÊÖ¿®°Æ¡¢¥Ö¥ì¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡£
¤Þ¤º¤ÏÌµÎÁÈÇ¤ÎGemini 2.5 Pro¤ä¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÊGemini 2.5 Flash¤ËÆ±¤¸»Ø¼¨¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ä°ã¤¤¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Image: Shutterstock