¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬ËÜ¿ÍÁ°¤Ë¹óÉ¾¤·¤¿¿Íµ¤MC¤È¤Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¶¯Ã¥¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤ÇÂçºå¤ÇÇä¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¡Ê41¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤â¤ó¤¯¤â¤ó¡ÁÂç¤â¤ó¤¯º×¤ê¡ª¡Á¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£´ØÀ¾¤Î¿Íµ¤MC¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤ë¤Ò¤ÈËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤ß¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄÍ¤Î3¿Í¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¤Ê¤ë¤ß¤Ë¡Ö¹õÅÄ¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö¤â¤ó¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¿Ìä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤Ç¹õÅÄ¡¢¤Ê¤ë¤ß¤È¶¦±é¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤È¤«¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´°÷¤Î¥È¡¼¥¯¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¢¤ó¤ÊÅ¥ËÀ¤Ê¤¤¤è¤Ê¤¢¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ë¤Ê¤ë¤ß¤Ë¡¢¡Ö¶¯Ã¥¡ª¤¹¤´¤¯¤Æ¡ª¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤â¡È¤â¤¦¥ª¥Þ¥¨°ì¿Í¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤í¤è¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤±¤É¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬²¼¼ê¤ä¤«¤é¤ä¡×¤È°ÂÖ¤ò¤Ä¤¯¹õÅÄ¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤ï¤¢¡Ä¤¿¤À¤¿¤À´¶¤¸°¤Ã¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ØÀ¾¤Ç¤Ï°ì±þÂç¸æ½êMC¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤Î¿ÍÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤«¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤«¤±¤è¤¦¤È¤«¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤ÇÂçºå¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÇä¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤È¸«¤Ä¤á¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¡Ê¹õÅÄ¡Ë¤Ï20Ç¯Á°¤«¤é²¿¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤Ê¤¤¡ª¤Ç¤â¤Í¡Ä¤½¤ó¤Ê¤¢¤ó¤¿¤¬Âç¹¥¤¤À¤è¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡